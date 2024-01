Moradora de Cambé Perde a Vida em Grave Acidente na Rodovia PR 239

Um trágico acidente ocorreu na tarde de ontem na rodovia PR 239, trecho que conecta as cidades de Jesuítas e Assis Chateaubriand, em frente ao Motel Atenas, resultando na perda de uma vida e deixando outra pessoa gravemente ferida.

Erica O. Ranucci, moradora de Cambé, estava na garupa de uma motocicleta quando o veículo colidiu transversalmente com a traseira de um carro. A força do impacto lançou a jovem contra o asfalto, levando-a a óbito ainda no local do acidente.

O piloto da motocicleta, identificado inicialmente como Luís, recebeu atendimento emergencial no local pelo SAMU, com apoio da Defesa Civil. Devido à gravidade de seus ferimentos, foi posteriormente transferido de helicóptero para um hospital em Toledo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente. Testemunhas oculares relatam que a colisão foi súbita e violenta, levantando questões sobre a segurança na referida rodovia.

A comunidade de Cambé lamenta profundamente a perda de Erica O. Ranucci e se solidariza com a família neste momento difícil.