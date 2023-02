Nesta quarta-feira (8), um triste acidente ocorreu na rua Araguaia, na região central de Londrina. Um motorista de 60 anos morreu após bater o seu carro contra um poste. O impacto foi tão forte que o carro também acabou atingindo um estabelecimento comercial de ré.

De acordo com os socorristas, a principal suspeita é que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia, já que foi encontrado com uma bombinha de asma na mão. O homem, identificado como Amauri Gonçalves de Lima, estaria no trajeto para o trabalho na hora do acidente, que ocorreu por volta das 6h da manhã.

Infelizmente, o idoso não resistiu aos ferimentos e o seu corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames.

Com informações RIC MAIS