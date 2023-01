Um caso inusitado aconteceu no início da madrugada deste sábado (31/12), por volta das 00h45, em uma residência localizada na Rua Professor Couto da Costa na Vila Mesquita em Cambé.

De acordo com as imagens de segurança da residência, é possível visualizar uma casal com um cachorro andando pela rua e em certo momento, a dupla se aproxima da casa, sobe no muro e subtrai um vaso de flor do quintal da casa. Eles retiram o vaso e saem como se nada tivesse acontecido.

O proprietário do imóvel pede ajuda a população, e caso alguém conheça o casal, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo whatsapp (43) 3249-8615