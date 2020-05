Um acidente de trânsito foi registrado durante a madrugada deste sábado (30/05), por volta das 2h10, na Avenida Inglaterra esquina com a Rua Espanha no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, A. C. C. de 25 anos e a vítima do sexo feminino M. L. P. R. de 20 anos estavam em um motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER de cor amarela quando sofreram a queda.

O rapaz que sofreu ferimentos leves, foi atendido pelos Socorristas do Siate, já a moça saiu ilesa.

Apesar do susto, o casal passa bem.