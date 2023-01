Você que é tutor de gato ou cachorro, tem renda de até dois salários mínimos e precisa castrar o seu animal: não perca essa oportunidade! O Castramóvel está com 217 vagas para esterilização gratuita de animais domésticos em Cambé. As inscrições vão começar no dia 23 de janeiro e os interessados devem ir até a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente com os documentos pessoais e um comprovante de residência.

Maurício Gomes, chefe da Divisão de Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente, explica que a esterilização é muito importante porque ajuda a diminuir o abandono animal. “Quando você castra um animal, você evita que ele tenha ninhadas indesejadas, reduzindo a chance de que mais animais sejam soltos nas ruas”, esclarece. Segundo ele, a castração também ajuda a reduzir a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis entre os animais, como o Tumor Venéreo Transmissível (TVT), que é comum entre animais abandonados.

Gomes ressalta que as famílias que têm renda de até dois salários mínimos e são tutores de cães e gatos podem fazer o cadastro. No dia, as vagas serão distribuídas por ordem de chegada. “Conforme as pessoas forem realizando o cadastro, já vão sendo agendados os horários para a castração, que acontece no dia 16 de fevereiro”, explica. As pessoas que não conseguirem castrar os animais nesta etapa vão entrar na fila de espera por novas vagas.

Ele também esclarece que o Castramóvel é uma clínica móvel, que conta com todos os equipamentos necessários para realizar o procedimento com segurança, seguindo os protocolos do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Após o procedimento, os animais vão ficar em observação por um tempo e depois já serão liberados para voltarem para casa com seus tutores.

O cadastro deve ser feito na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que fica na Rua Francisco Delgado Sanches, 189, a partir do dia 23 de janeiro, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Os procedimentos serão realizados no dia 16 de fevereiro no pátio do Centro Cultural de Cambé, que fica na Rua Pará, 210.