Todo mundo fica animado para fazer 18 anos, seja para tirar a Carteira de Habilitação (CNH), para ir naquela festa ou para ter mais independência. Mas tem uma coisa muito importante no meio de tudo isso: o alistamento militar. Por isso, jovens do sexo masculino que nasceram em 2005 devem fazer o alistamento miliar obrigatório e ficar em dia com o serviço militar. Os jovens tem até o dia 30 de junho para realizar o cadastro, que é feito de forma online pelo site https://alistamento.eb.mil.br/, pelo aplicativo do Exército Brasileiro ou escaneando com a câmera do celular o QR Code abaixo.

Para se alistarem, os jovens precisam dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Após se cadastrar pelo site ou pelo aplicativo é preciso imprimir e guardar o certificado. A partir do dia 1º de julho, os jovens devem ir até a Junta Militar de Cambé, que fica na Rua Pará, 154.

Daniel Serezuela, chefe da Divisão de Serviço Militar de Cambé, explica que os jovens que não se alistam dentro do prazo estabelecido podem ser multados. “Além disso, o cidadão em débito com o serviço militar não consegue ter um emprego registrado, tirar o título de eleitor, cursar uma faculdade, prestar concurso público ou tirar passaporte”, explica.

Para outras informações, os jovens podem entrar em contato com a Junta Militar de Cambé pelo telefone 3174-0183 ou ir até a sede da Junta Militar, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.