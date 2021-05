Cemitério de Cambé vai funcionar em horário normal no dia das mães

O cemitério municipal Pe. Symphoriano Kopf vai funcionar em horário normal no Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (09). O cemitério vai estar aberto das 8h às 18h para visitas. Segundo o diretor do Departamento de Serviços Funerários, Éder Aparecido Fogaça, não vai ser feita uma limitação no número de pessoas no cemitério, mas ele pede para que a população se atente às medidas de segurança nesse período pandêmico.

Segundo Fogaça, a prefeitura está fazendo a roçagem da grama do cemitério e a pintura do meio fio para a data comemorativa. “As pessoas que quiserem limpar os túmulos também podem fazer isso até a sexta-feira (07). No sábado e no domingo só vai poder ser feita uma limpeza mais leve, sem a utilização de água”, explica o diretor. O horário para fazer a limpeza é das 8h às 18h.

Éder ainda pede para que a população compareça preferencialmente em alguns horários. “Durante a manhã e após as 16h são os períodos de mais movimento no cemitério, por não estar tão quente. Nós pedimos para que quem puder ir depois do almoço, vá nesse horário, pois o fluxo de pessoas é muito menor”, pontua o diretor. Ele ainda faz um pedido: “Nós queremos que as pessoas visitem os túmulos de seus amigos e familiares, mas com a consciência de que estamos em meio a uma pandemia. Muitas pessoas ficam esperando familiares ou conhecidos chegarem ao cemitério, mas esse não é o momento ideal”.