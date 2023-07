CENAIC CAMBÉ PREMIA VENCEDORES DO 2 CONCURSO DE DESENHO – CRIANÇA NÃO TRABALHA: LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA.

O Centro Nacional Integrado de Cursos (CENAIC) realizou hoje a premiação do 2º Concurso de Desenho Infantil, celebrando o talento e a criatividade das crianças participantes. Em uma cerimônia repleta de emoção, a diretora do CENAIC, Lindiara de Moura Santana, reconheceu e premiou os talentosos artistas mirins que se destacaram com suas obras de arte impressionantes.

A grande vencedora do 2º Concurso de Desenho Infantil foi Heloísa Alves Ferreira da Silva, uma talentosa aluna de apenas 8 anos de idade, da Escola Municipal Maria Rosa Trevisan. Seu desenho, uma verdadeira obra-prima, refletiu a importância da proteção da infância, conquistando o primeiro lugar e a bicicleta, encantando a todos os presentes. Em segundo lugar, temos o talentoso aluno Samuel Amaro da Cunha, da escola Irmã Ilda Soares, com seu desenho vivo e impressionante. E em terceiro lugar, a aluna Ana Luiza Aparecida Blanco, da escola Municipal Jacídio Correia, nos encantou com seus finos traços.

O evento contou com a presença de autoridades importantes, incluindo a Secretária de Educação do município de Cambé, Estela Camata, que prestigiou a cerimônia e ressaltou a relevância da valorização da arte e da expressão criativa das crianças. A equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Cambé, representada por Regiane Maldonado e Viviane Mascarenhas, também marcou presença, acompanhando de perto o desenvolvimento dos alunos durante todo o concurso.

O CENAIC expressa profundo agradecimento aos apoiadores que tornaram possível a realização deste evento. Agradecemos à Secretaria de Educação e Cultura, ao Rotary Clube, ao Juizado do Trabalho e ao Conselho Tutelar pelo apoio e parceria. Seu suporte foi fundamental para o sucesso do 2º Concurso de Desenho Infantil.

Nosso agradecimento especial também vai para os diretores das escolas municipais e os professores que apoiaram e incentivaram seus alunos durante todo o processo. Sua dedicação e comprometimento foram essenciais para a descoberta e desenvolvimento do talento artístico das crianças participantes.

O CENAIC reforça seu compromisso em promover a proteção da infância e incentivar o talento das crianças por meio da arte. O 2º Concurso de Desenho Infantil foi um sucesso graças à participação e apoio de todos os envolvidos, incluindo participantes, familiares, professores e apoiadores.

Parabéns a todos os mais de 2 mil participantes do 2º Concurso de Desenho do CENAIC! Sigam acompanhando as redes sociais do CENAIC para conhecer as incríveis obras de arte que encantaram a todos!