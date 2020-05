A chuva volta a Cambé na quarta-feira (06/05), fazendo com que as temperaturas caiam na cidade a partir de quinta-feira. A chuva irá possibilitar a entrada de massa de ar frio na região.



De acordo com o Simepar, na quinta-feira os termômetros não irão passar dos 23º, registrando uma temperatura mínima de 9°. Já na sexta-feira a mínima poderá chegar 8º e a máxima em 23º. Continuará frio no sábado e domingo, com mínimas de 11º e 10º respectivamente e com as máximas em 26º e 28º.



Não há possibilidades de geadas para a região nos próximos dias.