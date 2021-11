Cinco pessoas ficam feridas após acidente grave em Arapongas

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um acidente entre dois veículos, um VW Gol e uma caminhonete S10, aconteceu na tarde deste domingo (21), na PR-218, em Arapongas. Cinco pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas.

Todas as cinco vítimas estavam no VW Gol, que capotou após a colisão. As duas crianças, um 1 e 3 anos, foram atendidas pelo Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas conscientes para a Santa Casa, com ferimentos leves.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as outras três vítimas. Uma mulher, de 21 anos, foi atendida em estado muito grave, com trauma cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas. Ela foi levada para o Honpar de Arapongas.

O motorista da S10 recusou atendimento. Segundo ele, os dois veículos seguiam sentido de Arapongas para Sabáudia quando a batida aconteceu.

TN Online