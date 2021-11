Enem 2021 teve 26% de abstenção, diz Inep

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, afirmou que 26% dos 3,1 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) não fizeram a prova neste domingo (21). O índice de abstenção é menor do que o registrado em 2020, de 51,5%.

Inicialmente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a abstenção havia sido 24%.

O balanço foi divulgado durante entrevista coletiva à imprensa. Também participaram o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro, e o delegado Cléo Mazzotti, da Polícia Federal.

O ministro da Educação considerou que a operação “foi um sucesso”.

Cobra News