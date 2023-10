Colisão Lateral na BR-369 em Cambé: Ônibus e Caminhão Envolvidos, Nenhum Ferido

Na madrugada de segunda-feira, 09 de outubro de 2023, um acidente envolvendo um ônibus e uma combinação de veículos de carga (CVC) causou interrupções no tráfego na BR-369, no município de Cambé, no sentido Londrina-Rolândia. Felizmente, todos os 11 passageiros do ônibus saíram ilesos do incidente.

O acidente ocorreu por volta das 02h20 quando o ônibus, que havia partido do Estado de Minas Gerais e tinha como destino a cidade de Foz do Iguaçu, tentou fazer uma manobra de troca de faixa para conversão de pistas, a fim de parar em um posto de combustíveis no sentido oposto da via. No entanto, durante essa manobra, o ônibus invadiu a faixa de rolamento onde circulava a combinação de veículo, composta por um cavalo trator e dois reboques, resultando em uma colisão lateral.

O impacto foi tão significativo que o ônibus ficou atravessado na faixa de rolamento no sentido contrário, enquanto o caminhão permaneceu sobre o canteiro central, após colidir e derrubar um poste de iluminação pública.

Felizmente, todos os 11 passageiros do ônibus escaparam ilesos, graças à rápida resposta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prestou assistência no local. Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Cambé e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceram para auxiliar no atendimento às vítimas e na remoção dos veículos envolvidos.

O trânsito na BR-369 foi interrompido em momentos distintos durante a operação de retirada dos veículos e limpeza da via, sendo normalizado por volta das 07h45 da manhã. O incidente serve como um lembrete da importância da atenção e segurança nas estradas, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade pode ser prejudicada. Felizmente, neste caso, a resposta eficiente das autoridades e a sorte dos passageiros resultaram em nenhum ferido grave.