MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

Uma defesa das privatizações

Há vantagens para a sociedade ao aderir ao modelo de serviços privados. No Brasil e no mundo, há serviços de boa e má qualidade sendo prestados por empresas estatais e privadas. Ou seja, no debate sobre prestação de serviços públicos cada pessoa vai se lembrar de algum caso específico que corrobora seu ponto de vista pró ou contra privatização. Muitas estatais estão sujeitas ao controle político, que muitas vezes interfere em suas decisões estratégicas e operacionais. Esses fatores reduzem os incentivos e as oportunidades para que consigam investir em pesquisa e inovação tecnológica, que são atividades de alto risco, alto custo e longo prazo. Por outro lado, as empresas privadas podem aproveitar as vantagens competitivas das novas tecnologias, que permitem oferecer serviços mais eficientes e modernos, dado que os marcos regulatórios garantam o espaço jurídico para tal. Além disso, as privatizações têm o potencial de estimular a concorrência e melhorar a qualidade dos serviços públicos. A possibilidade de prestação privada aumenta a probabilidade de competição, beneficiando o Estado e a sociedade com mais opções e melhores condições de serviço. A redução na quantidade de empresas públicas pode permitir que os governos concentrem seus recursos e esforços em áreas essenciais e que têm deixado a desejar: como a qualidade da educação e eficácia da segurança pública, para citar dois exemplos. O sucesso dessas iniciativas depende da qualidade da regulamentação, dos contratos e do desempenho das agências reguladoras para garantir responsabilidade das empresas e direitos dos usuários. A regulação precisa ser técnica, independente e transparente, reduzindo interferências políticas e corrupção. O que, por sua vez, contribuirá para serviços públicos de maior qualidade, permitindo que a política se concentre no que realmente importa para o bem-estar da sociedade. (Folha)

Netanyahu promete aniquilar Hamas, que fez 130 reféns

Brasil enviará 6 aviões para resgatar brasileiros presos no fogo cruzado

Caixa libera R$ 14 bi em créditos para infraestrutura

Retomada no pós-pandemia tem favorecido a balança do País

Novo recorde no superávit comercial

Após a covid, o mundo se prepara para a ‘Doença X’

Chuvas causam 2ª morte; coletora de esgoto 3 indígenas são baleados em conflito com PM

Exército quer zoneamento próprio perto do Ibirapuera

Guerra escala em Israel; mortos em festa são 260

Contra alagamentos, SC fecha a maior barragem do estado

Camila Lisboa: Razões humanas e trabalhistas da greve

Brasil tem a conta de luz que mais pesa no bolso entre 34 países

Mundo não pode desligar tão cedo o atual sistema energético, diz presidente da COP28

Uberização no trabalho afeta motor de siglas e desafia esquerda

Deborah Bizarria: Uma defesa das privatizações

Marcos de Vasconcellos: Legislativo aperta o cerco contra pirâmides e ‘alienígenas’

Ana Cristina Rosa: Descontrole do Estado

Antecipação da crise que virá: Corrida ao dólar

Carências de infraestrutura dificultam o aprendizado no ensino público

Ataque terrorista afasta ainda mais chance de paz

Israel encontra 260 corpos em local de rave

Mortos em Israel passam de 700, e Gaza sofre 800 bombardeios

Bola dividida: Aumenta pressão para Lula não vetar marco temporal, e tema abre divergência no governo

Mercado prevê dólar a R$ 5 no fim do ano, mas revê apostas para a taxa de juro

Investidor mantém no radar política monetária dos EUA e incertezas sobre a solidez fiscal do Brasil em 2024

Fazenda planeja vender créditos tributários

Medida poderá gerar arrecadação entre R$ 30 bilhões e R$ 50 bilhões em 2024, ano em que o governo estabeleceu como meta zerar o déficit primário, diz secretário do Tesouro, Rogério Ceron.Operação para antecipar receita faz parte da estratégia de déficit zero em 2024

Após ataque do Hamas a Israel, guerra tem mais de mil mortos

Conflito ocorre num momento em que Israel e Arábia Saudita ensaiavam aproximação, também coloca em foco a atuação do Brasil na presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU

Eletrificação vai avançar antes nos ônibus, diz Daimler

São Paulo já começa a eletrificar sua frota de ônibus e a Mercedes-Benz do Brasil, uma das fornecedoras dos modelos elétricos para o município, quer exportar o ônibus elétrico que produz em SBC

BC evita dar sinais sobre o juro em meio a incertezas

Única indicação mais firme é que os juros seguirão caindo num ritmo de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões.

Série de desastres naturais exige repensar Defesa Civil

Demanda deve crescer no país e estrutura nos municípios é carente, com equipes pequenas e em que falta até telefone fixo

Os trens da alegria de Randolfe e de Pacheco

Projetos pessoais de políticos criam benesses e armam pauta-bomba para o país

Cresce ofensiva para garantir avanço da reforma tributária

Bernard Appy está negociando com senadores; Fernando Haddad deve retomar articulações assim que voltar de reunião do FMI

Problema de US$ 43 bi do FMI com a Argentina continuará a piorar

Guerra fria EUA-China ajuda a explicar porque o Fundo continua a financiar o país apesar dos resultados lamentáveisa, que poderá se perpetuar e ainda mais piorar o quadro, se Massa ganhar as eleições

Conflito Israel-Palestina adiciona novos riscos à economia global

Impacto vai depender da duração do conflito, da sua intensidade e da sua propagação a outras partes do Oriente Médio

Maior risco ao mercado de petróleo seria envolvimento do Irã

Analistas e traders não veem uma ameaça imediata ao fornecimento, mas todas as atenções estão voltadas para o Irã, um dos maiores produtores mundiais de petróleo e apoiador chave do grupo extremista Hamas

Violência continua pelo 2º dia em Israel, com mais de 1,1 mil mortos

Invasão por terra e ar por parte dos militantes do Hamas surpreendeu a inteligência de Israel

Planos de segurança precisam sair do papel e ter continuidade

Planos de segurança precisam sair do papel e ter continuidade

Brasil se perpetua na era colonial da oligarquia dominante do mercado interno

Sem importação não tem reindustrialização. Brasil tem feito a opção de proteger os produtores de aço em detrimento da competitividade da gigante cadeia que o consome

Simples assim: Dolarização na AL não elimina os desequilíbrios macroeconômicos

Experiências no Panamá, El Salvador e Equador mostram que troca da moeda não é uma solução mágica e que desafio na Argentina será ainda maior

Após período de baixa, arroba do boi sobe quase 20% em menos de um mês

Aquecimento no consumo interno e recuperação no volume de exportação da carne ajudaram a deixar para trás cenário de fortes baixas nos preços do gado

Receita com frango recua 13,3%

Em setembro, volumes embarcados somaram 397,1 mil toneladas, 0,7% de baixa em relação ao mesmo mês de 2022

‘Regimes de chuva em áreas de grãos já sofrem os impactos do desmatamento’

Biólogo Philip Fearnside, estudioso da Amazônia, diz que “a janela está se fechando” e é preciso reduzir as emissões e parar a destruição da floresta agora

Área da agropecuária cresceu 50% desde 1985

Em quase quatro décadas, a área saltou para 282,5 milhões de hectares, ou um terço do território nacional, segundo o MapBiomas

Mercado vê dólar de volta aos R$ 5 no fim do ano

Mediana de 42 casas mostra recuperação, mas amplitude de projeções, que vão de R$ 4,80 a R$ 5,30, sinaliza ambiente de muita incerteza quanto o aumento dos gastos do governo mês a mês, conflitos externos e agora agravado pela guerra. O cálculo é modesto entre um valor a outro do dólar, cuja as projeções e intenções do governo, bem como a economia interna, pelas projeções do seus gastos futuros, e o mercado em muitas áreas fechando suas portas, caindo a sua receita fiscal, é incerto.

Estresse em juros dos EUA faz mercado rever apostas para Selic. Nada a esperar

Precificação da taxa ao fim do ciclo saltou de 8,75% para 10,75% em dois meses, e cenário limita posições construtivas em Brasil

Conflito entre Israel e Hamas pode pressionar preços do petróleo

Aumento acentuado não é consenso entre gestores e economistas, mas sentimento em relação às ações pode ser afetado

Como bancos, maquininhas e bandeiras faturam com cartões

No Brasil, instrumento é menos usado como produto de crédito e tem ‘jabuticabas’, como o parcelado sem juros

Quando e como buscar a aposentadoria pelo INSS?

Alguns pontos são importantes para garantir consistência das informações, como comparar Extrato Previdenciário (CNIS) com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Reforma impacta operações de fusão e aquisição

Empresas já analisam qual será seu valor de mercado após as mudanças em debate

tudo sobre a guerra em Israel: as raízes do grupo terrorista Hamas, o drama de reféns, a posição do Brasil e os próximos passos.

No Hamas brasileiro: Rio de Janeiro tem mega operação para prender chefes do Comando Vermelho

Em terceiro dia de ataques, Israel anuncia “cerco total” na Faixa de Gaza

Segurança pública não é assunto para amadores como Dino

Brasil lidera ranking de peso da conta de luz no orçamento dos consumidores

Reféns escalam drama de Israel a nível inédito; o que esperar dos próximos passos da guerra

O que a faixa de Gaza e a situação no Brasil têm em comum?

Irã teria ajudado ataque contra Israel; Gaza em suspense e medo pelo que há de vir

Do tempo de mandato à derrubada de decisões: Congresso tem 4 propostas para ferar STF

China, Cuba, Rússia, Venezuela: PT adere ao lobby de autocracia

Pior que o Vietnã: crise dos pioides mata quase 80 mil americanos por ano

Em meio a chuvas intensas, indígenas tentam impedir fechamento de barragem em SC

TSE (da esquerda) julga ações de investigação eleitoral contra Bolsonaro e a evidência do que todos já sabem sobre o Lula – É chover no molhado

Manifestantes pró-palestina ‘a esquerda’, se reúnem em NY com apoio de democratas socialistas

Reunião do Conselho de Segurança da ONU (presidida pelo PT) sobre a guerra em Israel termina sem entendimento, o que já era esperado

Irã teria ajudado o Hamas a planejar ataque surpresa contra Israel, diz jornal

Na ONU, Palestina insta Israel a parar violência abordar “raízes” do conflito

Mais de 260 corpos encontrados no festival de música atacado pelo Hamas – Não se faz festa de orgias como feitas no Brasil, em terra santa.

Boulos perde, além de eleitores, mas também o coordenador de pré-campanha por não repudiar os ataques do Hamas

Guerra escala em Israel; mortos em festa são 260

Embate após terror do Hamas, apoiado pelo Irã segundo jornal, mata mais de mil. Não está claros e os dados incluem os 260 corpos achados em uma festa rave criada por brasileiros, o mesmo tipo de festa realizada na Bahia, no sul de Israel, que foi atacada. Um brasileiro foi ferido e outros dois, desapareceram.

Um dia depois de protagonizar o pior ataque sofrido por Israel em 50 anos, o Hamas continuou sua ofensiva neste domingo (8). Centenas de foguetes foram lançados a partir da Faixa de Gaza e atingiram casas, especialmente em cidades perto da fronteira, no sul. A facção palestina declarou ainda ter atacado o aeroporto internacional Ben Gurion.

Se confirmado, o envolvimento iraniano torna ainda mais complexo o cenário para o premiê Binyamin Netanyahu, que neste domingo falou em um conflito “longo e difícil”. Em busca de apoio internacional, Bibi, como é conhecido, conversou por telefone com líderes de países do Ocidente, como o americano Joe Biden, o britânico Rishi Sunak, o alemão Olaf Scholz e o ucraniano Volodimir Zelenski.

Após os serviços de inteligência terem sido pegos de surpresa, Tel Aviv afirmou que buscará eliminar “capacidades militares e de governo do Hamas e do Jihad Islâmico de uma forma que impediria a sua capacidade e vontade de ameaçar e atacar os cidadãos de Israel durante muitos anos”.

Também está em avaliação uma possível incursão por terra no enclave palestino, que seguiu alvo de intensos bombardeios.

As autoridades israelenses também se veem diante de uma situação delicada ante os civis sequestrados por militantes do Hamas. De acordo com Tel Aviv, mais de cem pessoas foram feitas reféns. O número não foi confirmado pela facção palestina.

O chefe do grupo Jihad Islâmico, Ziad al-Nakhala, afirmou que mantém em cativeiro mais de 30 israelenses. Os reféns não serão repatriados “até que todos os nossos prisioneiros sejam libertados”, disse al-Nakhala, referindo-se aos milhares de palestinos detidos no país vizinho.

Há estrangeiros entre os reféns levados para Gaza. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, disse à Fox News que dezenas de israelenses capturados têm cidadania americana. Já a embaixadora no Reino Unido afirmou à Sky News que um cidadão britânico está em poder dos terroristas. Autoridades do México e da Alemanha disseram suspeitar que cidadãos de seus países também foram sequestrados.

Não se sabe se os três brasileiros desaparecidos, segundo a contagem do Itamaraty, fazem parte do grupo de reféns.

Já no Egito, dois turistas israelenses e um guia egípcio foram mortos a tiros na cidade de Alexandria, informou o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Folha de S.Paulo, 9 Outubro de 2023

Uberização da economia desafia esquerda no Brasil

A realidade do trabalho em torno de formas de plataformas virtuais, a uberização, em referência ao aplicativo de transporte, desafia o PT e outras siglas de esquerda, acostumadas com um mundo regido pela dinâmica entre sindicatos, governos e trabalhadores.

Características como gamificação dos apps e dispersão dos trabalhadores favorecem mobilização individual

A disrupção no mundo do trabalho causada pela chamada uberização da economia aumenta o desafio da esquerda de ganhar adeptos e barrar o avanço da direita.

Tradicionalmente motor de partidos como o PT, a mobilização coletiva de trabalhadores esbarra nas características inerentes ao trabalho por plataformas —disperso, mediado por algoritmos e conjugado às redes sociais, terreno em que a direita leva vantagem.

A mudança também enfraquece ainda mais os sindicatos, base de legendas de esquerda tradicionais, e coloca em xeque, para parte dos trabalhadores, o apoio à distribuição de benefícios sociais.

O fenômeno tem sido alvo de pesquisas acadêmicas recentes que mapeiam as implicações políticas do tema.

Uma delas é coordenada pela antropóloga brasileira Rosana Pinheiro-Machado, diretora do laboratório de economia digital e extremismo político da University College Dublin, na Irlanda.

Ela teve no ano passado financiamento aprovado pelo Conselho Europeu de Pesquisa para analisar a ligação entre autoritarismo na política e precaridade no trabalho no Brasil, Índia e Filipinas.

A hipótese é que, nesses países, características inerentes às plataformas, como o isolamento e a competição, favoreçam o individualismo e a identificação com a direita.

A fase piloto da pesquisa já aponta nessa direção, diz a professora. Seu grupo analisa o perfil de pessoas que começaram a empreender online no Brasil. Segundo ela, a tendência é que, à medida que passam a seguir influenciadores, essas pessoas acabam por cair em redes bolsonaristas.

Outros trabalhos já demonstraram que os algoritmos das redes sociais, onde esses empreendedores passam horas do dia, impulsionam publicações de extrema direita.

As implicações políticas da chamada uberização da economia são tema de pesquisa em outros países também.

Dois fatores que dificultam a identificação como classe para a mobilização coletiva de trabalhadores de aplicativos são elencados pelos pesquisadores Giedo Jansen, da Universidade de Amsterdam, na Holanda, e Paul Jonker-Hoffrén, da Universidade de Tampere, na Finlândia, no livro “Platform Economy Puzzles” (quebra-cabeças da economia de plataforma, em português), de 2021.

O primeiro é a competição induzida pela lógica de jogo, ou gamificação, de parte das plataformas. Seria a disputa pelas estrelinhas dadas pelos passageiros ou o privilégio a quem aceita mais corridas, por exemplo.

O segundo seria a dispersão espacial dos trabalhadores, o que dificultaria um laço de solidariedade e o apoio a políticas coletivistas de esquerda.

Eles apontam ainda a dificuldade de partidos social-democratas, identificados com a esquerda em boa parte da Europa, para lidarem com esses trabalhadores precarizados sem abandonarem sua base de trabalhadores formais que almejam a proteção do emprego e dos direitos trabalhistas já existentes.

A questão está posta no Brasil, onde o registro formal não é uma demanda consensual entre os trabalhadores dos aplicativos.

“Não é que eles não querem a CLT, eles não querem empregos ruins”, diz a antropóloga.

Integrante do movimento Entregadores Unidos pela Base, Renato Assad, 31, vai na mesma linha. Os entregadores que defendem autonomia, diz, não querem é ganhar um salário mínimo baixo para ficar oito horas à disposição do patrão.

Se o mínimo fosse mais alto, não haveria esse dilema, diz. Sem isso, “o trabalhador prefere se autoexplorar para ganhar mais”.

Formado pela USP em geografia, ele alterna as entregas em motocicleta com aulas na rede particular. Há quatro anos rodando pela cidade, ele afirma que o único político que já se aproximou da categoria foi Guilherme Boulos (PSOL), durante a campanha à prefeitura em 2020.

Mas se diz decepcionado com a decisão do psolista de contratar como marqueteiro o publicitário de agência que trabalhou para desmobilizar paralisação dos trabalhadores de aplicativos durante a pandemia da Covid-19, segundo reportagem da Agência Pública.

A plataformização do trabalho também é foco do PT.

A Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido, conduz pesquisa quantitativa e qualitativa sobre o trabalho em aplicativos e o impacto na cultura política.

Compromisso de campanha do presidente Lula (PT), a regulamentação do segmento é objeto de um grupo no Ministério do Trabalho e Emprego.

Uma alternativa à regulamentação é um acordo entre empresas e a categoria, mediado pela pasta, em torno de pontos como remuneração mínima, jornada de trabalho e proteção em caso de doença.

É muito menos do que seria necessário, diz Nicolas Souza Santos, 35, integrante da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, que reúne entidades representativas da categoria pelo país.

Ele defende a inclusão de outros pontos na regulação, como a transparência dos algoritmos e carga horária.

Filiado ao PDT, ele diz lamentar que seu partido tenha abandonado a discussão sobre o vínculo trabalhista da categoria. “A gente não é contra os autônomos, mas as plataformas são. Elas cronometram o tempo que a gente tem para chegar, dizem quem é o cliente e qual é o preço que podemos cobrar.”

Ele reconhece, porém, que a demanda por vínculo causa divisões na categoria, o que atribui à desinformação —já que seria possível, por exemplo, uma vinculação como horistas.

Mobilizar os colegas, aliás, é um desafio diário, segundo Nicolas. Dispersos pelas cidades, eles se comunicam muitas vezes por grupos de WhatsApp e Telegram, nos quais a regra número 1 é não falar de política para não gerar controvérsia.

Sob sua perspectiva, fazer parte dessa chamada nova economia não é uma vantagem para quem precisa da mobilização coletiva. “Não somos os metalúrgicos”, diz. “Nascemos praticamente anteontem.”

Folha de S.Paulo9 Outubro de 2023

Por: Angela Pinho