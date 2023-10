Colisão seguida de capotamento em Cambé deixa motorista com ferimentos moderados

Cambé, 08 de outubro de 2023 – Na tarde deste domingo, um acidente de trânsito movimentou o Corpo de Bombeiros de Cambé, o fato ocorreu na Rua Belo Horizonte, próximo a semáforo no cruzamento da Rua Carlos Sawade. Uma colisão seguida de capotamento envolvendo dois veículos deixou um homem de 45 anos com ferimentos moderados.

O incidente ocorreu por volta das 17:24, quando J.A.D.A, masculino, dirigia seu Volkswagen Fox 1.0, de cor prata, pela Rua Belo Horizonte. No cruzamento com outra via, ocorreu a colisão com um Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, de cor preta. O impacto foi tão intenso que resultou no capotamento do Fox.

Testemunhas no local prontamente acionaram o serviço de emergência, que chegou rapidamente para prestar assistência ao motorista ferido. J.A.D.A foi atendido no local por paramédicos e, em seguida, encaminhado a Santa Casa de Cambé com ferimentos moderados. Não houve informações imediatas sobre o estado de saúde do motorista do Chevrolet Cobalt.

A Polícia Militar foi chamada para investigar as causas do acidente e garantir a segurança no local. Os agentes estão coletando informações e testemunhos para determinar responsabilidades. O trânsito na Rua Belo Horizonte ficou temporariamente interrompido devido ao acidente, causando congestionamento na região.

A colisão seguida de capotamento serve como um lembrete da importância de obedecer as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade. As autoridades continuam a investigar as circunstâncias exatas do acidente.