Colisão Traseira na PR 445 em Cambé-PR Deixa Uma Vítima Hospitalizada

Data: 16 de março de 2024

Em um acidente tipo colisão traseira ocorrido na PR 445, no município de Cambé-PR, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o hospital. O sinistro aconteceu em uma tarde de céu claro, na altura do quilômetro 078 mais 500 metros da rodovia, por volta das 12h.

Os veículos envolvidos foram um VW Fusca, com placa de Londrina-PR, dirigido por W.A.B, de 31 anos, um Honda Civic, também de Londrina, conduzido por D.R.O, de mesma idade, e um terceiro automóvel que não foi identificado. O passageiro do Fusca, R.S.A, um homem de 39 anos, sofreu ferimentos e foi levado para o hospital Santa Casa de Cambé.

A rodovia estadual PR-445, onde ocorreu o acidente, é uma pista dupla com limite de velocidade estabelecido em 70 Km/h, e, segundo as informações, o local não é proibido para ultrapassagens. Os veículos envolvidos seguiam no sentido de Tamarana para o entroncamento da BR-369.

Testes de etilômetro foram realizados nos condutores dos veículos V-1 e V-2, indicando 0,00 mg/L, ou seja, nenhum dos dois havia consumido álcool. Não foi possível realizar o teste no condutor do terceiro veículo, que não foi identificado.

As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram ao incidente, e mais informações serão divulgadas conforme a investigação avança. Enquanto isso, recomenda-se cautela aos motoristas que trafegam pela região.