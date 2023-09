Com uma programação abrangente, a 19 Edição do Londrina Matsuri inicia nesta quinta-feira(7)

O evento, que comemora a chegada da Primavera, terá quatro dias de muita atividade e atrações, indo até o domingo (10), em uma área de 30 mil metros quadrados, no Parque de Exposições Ney Braga.

A expectativa de público, segundo os organizadores, é de 30 mil pessoas.

Esta edição comemora também os 115 anos da imigração japonesa (IMIN 115). A abertura oficial está programada para quinta-feira (7),às18h, no palco Sakurá.

O promotor do Londrina Matsuri é o Grupo Sansey, entidade cultural e beneficente, sem fins lucrativos, que com o evento objetiva preservar, difundir e integrar a cultura oriental entre os brasileiros, através da música, dança, oficinas, workshops, tecnologia e gastronomia.

Arte e Cultura

Os três palcos do evento – Sakurá, Himawari e Hanabi – apresentam o tradicional e o pop japonês com mais de 60 atrações culturais diversificadas nestes dois estilos. A todo o momento um espetáculo, uma oficina, uma palestra, uma dança acontece nos espaços.

Na programação, as atividades dirigidas aos jovens são muitas, como: Batalha Geek, KPop, Encontro SextouPop, entre outros.

O Matsuri Game, evento tecnológico voltado para os gamers, com interação do público tem lugar no palco Hanabi.

No mesmo espaço, o 3º Nikkei Deai traz este ano dois encontros: “Criadores de conteúdo da comunidade nikkei: dificuldades, particularidades e trajetória”, no sábado (9) e “Encontro com Guti” (Canal OlaGuti), no domingo (10), ambos às 14h.

Outras atrações são as oficinas de cultura japonesa realizadas diariamente e que o público pode participar gratuitamente com inscrição feita na hora: Exposição e Oficina de OriNuno (origami em tecido), com Thais Kato (SP); Exposição e Oficina Sumi-ê (pintura japonesa), Sey Suely Shiba (SP); Exposição e Oficina de Kirigami, do Atelier Naomi Uezu (SP); Oficina e Caricatura em Mangá, da Escola de Mangá Japan Sunset (SP) e Interativo e Oficina de Mágica, com o Mágico Sayuki Satake.

Os workshops têm dias e horários específicos: Workshop de dança Kpop (15h/dias 07 e 10); Workshop de Maquiagem no Kpop, com a maquiadora Mariana Yukari (15h30/dia 7); Workshop Matsuri Dance – Com o Grupo Sansey (14h/ dias 8 e 10) e Workshop de Taiko – com o Grupo Sansey (14h30/dias 8 e 10).

A tradição oriental e a gastronomia

A cultura tradicional japonesa também estará presente no Londrina Matsuri com o Festival de Bon Odori – que conta com a participação de dezenas de entidades da região – principalmente de idosos. A tradição também está representada nas apresentações de artes marciais (Kung-fu, Aikidô), no concurso de Cosplay, nos grupos de taikos (tambores orientais), de Yosakoi Soran (dança contemporânea caracterizada pela alegria e energia) e no Matsuri Dance (dança desenvolvida pelo grupo Sansey, em que o público pode participar, dançar e aprender as coreografias na hora). Esse ano, o grupo Sansey volta a encerrar o evento, com a presença da banda, todas as noites.

O Londrina MATSURI 2023 apresenta uma ampla área comercial com produtos variados e uma verdadeira festa da culinária oriental, na praça da alimentação. Destaque também para a 7ª Feira de Tecnologia, uma realização em parceria com o SESI/SENAI/FIEP; a 4ª Feira do Morango e Pitaya com apoio IDR Paraná e a 12ª Feira da Rosa do Deserto.

Atrações da Rede, no Londrina Matsuri:

Entre as atrações deste ano está o Youtuber japonês Guti (Tsuyoshi), casado com Ellie, brasileira (nikkei). O casal viajou por todo o Japão de carro e veio para o Brasil há pouco tempo. Também viajam pelo Brasil postando de forma divertida e despojada, cidades, atrações turísticas e a cultura brasileira, através do Canal OlaGuti, com milhares de seguidores brasileiros e japoneses. Ele é especialista em caligrafia japonesa e estará em um estande demonstrando esta arte e vai participar do Nikkei Deai.

Marcel Hayashi – o Jimin da Shopee, também conhecido como o Jimin do Brasil é outra atração do evento. Hayashi é um Tiktoker com mais de Um Milhão de seguidores. O Digital Influencer vai bater um papo com o público, na quinta-feira, às 14h, no palco Himawari. Em entrevista recente, disse que se sente muito feliz quando seus seguidores comentam que o conteúdo de seus vídeos mudou alguma coisa na vida deles.

Carol Valença, dubladora de anime, além de atriz, cantora e locutora, também participara do Londrina Matsuri, na sexta-feira (8), às 19h30, no palco Sakurá. Ela conversa com o público sobre sua carreira, que tem destaques como Supergirl na 1ª Temporada da série homônima, Doraemon na versão de 2005 do anime de mesmo nome, Abbi Anderson no game The Last of Us 2, 22 no longa animado Soul’, entre outros.

Serviço:

Londrina Matsuri 2023

Quando: de 07 a 10 de setembro.

Onde: Parque de Exposições Ney Braga/Av. Tiradentes, 6275-Londrina.

Horário: das 10h às 23h.

Ingressos: R$ 12,00 e R$ 6,00 (meia entrada).

Vendas antecipadas: Rede de Farmácias Drogamais, a R$ 6,00.

Estacionamento Terceirizado: R$25,00 (SRP- P. Ney Braga).

Ônibus: Linha 309/Pq. Ney Braga.

Regras de acesso: http://www.gruposansey.org.br/eventos/11/londrina-matsuri.html

Assinatura: Londrina Matsuri 2023

Realização: Grupo Sansey.