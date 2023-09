Confira as vagas da Agência do Trabalhador de Cambé (Sine)

Aqui estão as vagas de emprego da Agência do Trabalhador de Cambé.

Endereço: Av. Inglaterra, 774 – Centro, Cambé – Telefone: (43) 3174-0443

Vagas:

Agente Funerário

Função: Atender chamados para buscar corpos de falecidos que utilizam o plano assistencial, trazer para a sede, preparar o corpo, levar para casa de velório e preparar o local do velório.

Requisitos: Habilitação B, experiência na função, ensino médio completo, escala de 12×36.

Armador de Ferros

Função: Montagem de estrutura de ferro para construção, auxílio na construção de silos.

Requisitos: Experiência comprovada em CTPS.

Analista de E-commerce

Função: Criar e veicular anúncios e campanhas promocionais em plataformas de vendas e sites, manter informações atualizadas, conhecimento em redes sociais e operações de e-commerce.

Requisitos: Preferencialmente cursando faculdade de Analista de E-commerce, Marketing ou áreas afins.

Assistente de Vendas

Função: Fornecer atendimento ao cliente, aumentar as vendas, reabastecer e fazer merchandising.

Requisitos: Experiência em vendas, preferencialmente com graduação completa.

Auxiliar Administrativo

Função: Atender clientes, agendar entregas e coletas, emitir notas fiscais de transporte, organizar arquivos, faturamento e registro de contas a pagar e a receber.

Requisitos: Ensino médio completo.

Auxiliar Administrativo PCD

Função: Auxiliar no faturamento, notas fiscais, digitalizar documentos, montagem de prontuários, tirar cópias e recolher correspondências.

Requisitos: Vaga exclusiva para PCD (Pessoa com Deficiência), não exige experiência.

Auxiliar de Cozinha

Função: Auxiliar na preparação de alimentos, lavar louças e manter a cozinha organizada.

Requisitos: Não exige experiência.

Auxiliar de Escritório – Estágio

Função: Auxiliar nas cobranças, ligar para clientes, enviar faturas e boletos bancários, fazer cadastro e outras rotinas de escritório.

Requisitos: Estágio para estudantes de Administração, preferencialmente com experiência em telemarketing.

Auxiliar de Expedição

Função: Auxiliar na separação, embalagem, conferência e expedição de materiais e produtos, carregamento de caminhões e retirada de notas fiscais.

Requisitos: Experiência comprovada em CTPS.

Auxiliar Técnico de Mecânica

Função: Auxiliar na manutenção de máquinas agrícolas e equipamentos.

Requisitos: Não exige experiência, ensino médio completo, CNH B.

Carpinteiro

Função: Instalar e ajustar esquadrias de madeira, janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardiões.

Requisitos: Experiência comprovada, preferencialmente em instalação de silos.

Copeiro

Função: Servir café para clientes, receber e distribuir refeições, realizar a lavagem e guarda de louças.

Requisitos: Preferencialmente com experiência.

Costureira

Função: Preparar máquinas e costurar camisas de tecido plano.

Requisitos: Exige experiência.

Cozinheiro Geral

Função: Coordenar as atividades de preparo de alimentos, manter a cozinha organizada.

Requisitos: Não precisa de experiência comprovada.

Desenhista Projetista de Máquinas

Função: Desenvolver projetos de equipamentos industriais e produtos, analisar medidas e detalhar desenhos.

Requisitos: Preferencialmente com experiência em design de peças e equipamentos agrícolas, domínio de AutoCAD e SolidWorks.

Empregada Doméstica

Função: Realizar tarefas de limpeza e organização em uma casa de condomínio.

Requisitos: Experiência comprovada.

Empregado Doméstico Faxineiro

Função: Realizar faxina geral, lavar banheiro, varanda e calçada, além de cozinhar comida simples.

Requisitos: Experiência comprovada.

Encarregado de Produção

Função: Regular injetoras, fazer trocas de molde, programar máquinas e distribuir atividades para auxiliares.

Requisitos: Experiência comprovada, ensino médio completo.

Inspetor de Qualidade

Função: Assegurar a qualidade dos processos de fabricação de produtos, realizar inspeções e testes.

Requisitos: Experiência comprovada, preferencialmente com curso técnico em qualidade.

Laboratorista de Material de Construção

Função: Realizar ensaios em laboratório de amostras de concretos e argamassas.

Requisitos: Preferencialmente com experiência.

Montador de Móveis Planejados

Função: Montar móveis planejados como estantes, cozinhas, guarda-roupas, etc.

Requisitos: Experiência comprovada.

Motorista de Caminhão Guindaste

Função: Operar poliguindaste, fazer coletas de resíduos industriais em obras de construção civil.

Requisitos: Experiência na função, habilitação AD ou AE.

Motorista de Caminhão

Função: Entregar mercadorias, conferir compras, carregar o veículo e fazer a distribuição.

Requisitos: Experiência comprovada em CTPS, CNH C.

Operador de Caldeira

Função: Acompanhar a operação e manutenção de caldeiras.

Requisitos: Experiência na função, disponibilidade de horário.

Operador de Empilhadeira

Função: Operar empilhadeira, auxiliar na movimentação de produtos e materiais.

Requisitos: Experiência na função, CNH e curso de operador.

Operador de Retroescavadeira

Função: Manusear retroescavadeira e escavadeira hidráulica, fazer manutenção.

Requisitos: Experiência comprovada em CTPS.

Operador de Secador

Função: Monitorar umidade da soja, realizar armazenamento em silos, entre outras atividades.

Requisitos: Experiência comprovada em CTPS, ensino fundamental completo.

Soldador

Função: Confeccionar, reparar e instalar peças em chapas de metal.

Requisitos: Experiência comprovada em CTPS.

Técnico em Manutenção Industrial

Função: Realizar manutenções corretivas e preventivas, instalações de equipamentos, inspeções, diagnósticos de problemas elétricos, hidráulicos e mecânicos.

Requisitos: Experiência comprovada, ensino médio completo.

Trabalhador Rural

Função: Realizar diversas atividades rurais, incluindo roçar, capinar, colheita de banana pupunha e operar trator.

Requisitos: Experiência e referências, vaga para família morar.

Vendedor Interno

Função: Fechar novos negócios, prospectar clientes, enviar propostas comerciais, fazer follow-up e fechar vendas.

Requisitos: Ensino médio completo, não exige experiência.

Vendedor Pracista

Função: Realizar aproximadamente 60 refeições por dia, trabalhar em equipe, preparar o café e manter a higiene.

Requisitos: Experiência comprovada em carteira.

As vagas aqui listadas podem sofrer alterações sem aviso prévio