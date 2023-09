PMPR/BPRV – Operação Independência reforça fiscalizações e segurança durante o feriado

No próximo dia 6 de setembro, o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) dará início à “Operação Independência”, uma ação abrangente que visa reforçar a segurança nas estradas do estado durante o feriado da Independência do Brasil. A operação, que se estenderá até o dia 11 de setembro, tem como principal objetivo a prevenção de acidentes de trânsito e a promoção da segurança pública.

Durante esse período, as equipes do BPRv estarão atentas a diversas questões cruciais para a segurança nas rodovias paranaenses. Uma das principais ações será a intensificação das operações para inibir o excesso de velocidade, fazendo uso de aparelhos de radar altamente precisos. Além disso, serão realizadas operações para coibir a alcoolemia ao volante, com o auxílio de aparelhos de etilômetro, garantindo que os motoristas estejam em condições seguras para conduzir seus veículos.

Para fortalecer ainda mais a segurança nas estradas e prevenir crimes, as equipes do BPRv estarão acompanhadas por cães treinados, que serão aplicados em todo o estado como uma malha de recobrimento. Isso demonstra o compromisso das autoridades em garantir a tranquilidade dos viajantes que utilizam as rodovias do Paraná durante o feriado.

Diante do esperado aumento no fluxo de veículos devido ao feriado prolongado, o BPRv faz um apelo aos condutores para que adotem medidas de segurança. É essencial que todos dirijam com cautela, respeitando rigorosamente os limites de velocidade estabelecidos. Além disso, é fundamental que os motoristas estejam atentos à manutenção básica de seus veículos, garantindo que estejam em condições adequadas para a viagem. A documentação obrigatória para condutores e veículos também deve estar em dia, evitando possíveis transtornos.

A “Operação Independência” do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná demonstra o compromisso das autoridades em garantir a segurança e a tranquilidade de todos os que circulam pelas estradas estaduais durante este feriado. As ações intensificadas de fiscalização e o policiamento reforçado são passos importantes na busca por um trânsito mais seguro e na prevenção de acidentes. Com a colaboração de todos os condutores, é possível garantir um feriado de Independência tranquilo e seguro para todos.