Inscrições para corrida de rua que inicia as comemorações do aniversário de Cambé estão abertas

Estão abertas as inscrições para a corrida AZ Localiza Aí Run, evento que abre o mês de comemorações do aniversário de 76 anos de Cambé. A corrida, que conta com parceria da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ocorre no dia 1/10, domingo, com largada prevista às 7 horas, em frente ao Centro Cultural. A prova terá percursos de cinco e 10 quilômetros, e poderão participar atletas do público masculino e feminino a partir de 18 anos de idade.

Conforme informações de uma das organizadoras da prova, Danila Capel, a corrida de rua terá percurso totalmente urbano, passando pelas ruas de Cambé, com volta de cinco quilômetros. A concentração se dará a partir das 6 horas, com aquecimento às 6h30 e largada às 7h para o traçado de cinco quilômetros e 7h10 para o traçado de 10 quilômetros. A expectativa da organização é de que de 300 a 400 atletas participem.

As inscrições podem ser feitas através deste link, até o dia 20/09, com vagas limitadas. A taxa de inscrição é de R$ 45, mais taxa de serviço do site. Os atletas ainda receberão uma camiseta, o número de peito e uma medalha de participação que será distribuída no fim da prova. Os três primeiros colocados de cada categoria também receberão troféus.

Segundo a organização, a finalidade da corrida é o incentivo à prática esportiva, e também comemorar o aniversário de Cambé de forma única e especial, de um jeito que fique marcado na história da cidade e na vida de cada atleta que participar da prova.