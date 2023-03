Comerciantes pedem sinalização adequada na Avenida Inglaterra após acidente entre moto e carro em Cambé.

No dia 16 de março de 2023, um acidente envolvendo uma moto e um automóvel ocorreu na Avenida Inglaterra, localizada no centro de Cambé. Felizmente, apenas danos materiais foram registrados no incidente.

Este tipo de situação tem se tornado cada vez mais comum em áreas urbanas movimentadas, e muitas vezes é causado pela falta de sinalização adequada ou pela alta velocidade dos veículos. Os comerciantes locais estão preocupados com a segurança na via e pedem que a prefeitura tome medidas para evitar futuros acidentes.

A Avenida Inglaterra é uma das principais vias de acesso ao centro da cidade, e é frequentada por uma grande quantidade de veículos, incluindo carros, motos e ônibus. No entanto, a sinalização no local é insuficiente, o que pode causar confusão e acidentes.

Os comerciantes afirmam que já fizeram diversos pedidos à prefeitura para que sejam tomadas medidas para melhorar a sinalização na avenida, como a instalação de placas de trânsito, pinturas de faixas de pedestres e a colocação de redutores de velocidade. No entanto, até o momento, não houve uma resposta concreta da administração municipal.

A falta de sinalização adequada e a alta velocidade dos veículos são fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito, especialmente em áreas urbanas movimentadas. Por isso, é importante que as autoridades responsáveis pela administração pública tomem medidas para garantir a segurança de todos os usuários das vias públicas.

Os comerciantes de Cambé esperam que a prefeitura atenda às suas solicitações e tome as medidas necessárias para melhorar a sinalização e a segurança na Avenida Inglaterra. Com a colaboração de todos, é possível reduzir o número de acidentes de trânsito e garantir a segurança de todos os cidadãos.