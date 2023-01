Acidentes de trânsito acontecem por imprudência, imperícia e negligência. Mas o que são esses termos?

A negligência é uma falta de cuidado e desleixo proposital relacionado a uma situação. A imprudência consiste em uma ação que não foi pensada, feita sem precauções. Já a imperícia é a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica.

Um local um tanto quanto perigoso e que se tornou palco de vários acidentes, é o cruzamento que envolve as Ruas Noruega, Curitiba e Equador na região Central de Cambé.

Segundo os comerciantes, moradores e pessoas que circulam pelas vias próximas, relatam que naquele local estão ocorrendo acidentes de poucas e grandes proporções, como a colisão que aconteceu na manhã desta quinta-feira (19/01) e que envolveu dois carros.

De acordo com as informações, um veículo VW/FOX que trafegava pela Rua Curitiba acabou colidindo contra um HYUNDAI/HB20 que descia a Rua Equador. Com o forte impacto, o VW/FOX foi parar sobre a calçada. Apesar dos danos materiais, por sorte ninguém ficou ferido. A motorista do VW/FOX precisou ser atendida por uma equipe do SAMU, pois com o susto, passou mal, mas foi liberada no local.

Se no momento em que o carro subiu a calçada, alguma pessoa estivesse andando, poderia ter um desfecho pior.

“Não sai da minha cabeça a imagem do carro subindo na calçada onde eu tinha acabado de passar a poucos segundos antes do acidente”, disse Edmárcia Vieira Medeiro ao Portal Cambé, que passa todos os dias pelo local para ir trabalhar.

Moradores, comerciantes e pessoas que circulam pelo referido cruzamento, pedem urgentemente para que as autoridades municipais tomem medidas cabíveis e atendam as necessidades do local e evitem que acidentes piores aconteçam.