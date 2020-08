O prefeito José do Carmo Garcia autorizou a abertura do comércio varejista, shoppings e galerias neste sábado 01. As lojas vão atender o consumidor das 9h até as 18h.

O prefeito acolheu um pedido da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cambé que também solicitou horário ampliado para o dia dos pais.

Com isso, o varejo de Cambé também está autorizado a funcionar na quinta, sexta e sábado (8) das 9h às 18h por conta do dia dos pais. Após o período, o setor retoma o atendimento das 10h às 16h.

A prefeitura, no entanto, reforçou as orientações de proteção individual e distanciamento social. O número de pessoas será reduzido e há restrições com grupos de risco e crianças.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Covid 19 divulgado nesta sexta-feira, Cambé tem 648 casos confirmados e 13 mortes. Esses números são cumulativos desde o início da Pandemia do novo coronavírus em março. O número de casos ativos é de 168.

