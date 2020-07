Atualmente, nos primeiros dias do nascimento de um bebê no Brasil, seus pais já podem solicitar seu CPF,ou seja, pode solicitar junto à Receita Federal, o documento de 11 dígitos, que só mudam por decisão judicial ,e é considerado um dos principais meios de identificação no Brasil.

Mas você sabia que o cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um registro único, completamente exclusivo, ou seja, ninguém possui o mesmo registro que você no país? Pois é, e outra característica importante sobre este dado estritamente pessoal, é que ele influi diretamente na aprovação de várias situações na sua vida, como um simples cadastro em uma loja como para ter o auxílio emergencial aprovado- situação determinante em tempos de Pandemia de Corona Vírus.

Portanto, preste atenção nos motivos que podem levar o seu CPF a estar irregular , bloqueado, suspenso, entre outras denominações, no Brasil. De acordo com dados publicados por empresas de análise de crédito, os principais motivos para que seu CPF conste como irregular são:

-Falta de alguma informação no seu cadastro com a Receita Federal ou algum dado incorreto;

-Título de Eleitor irregular. Isso acontece porque a Receita Federal alinha seus dados com as informações da Justiça Eleitoral;

-Pendência no seu nome (presença de alguma dívida).

E a função do CPF é identificar possíveis contribuintes no Imposto de Renda. Tanto que os filhos, a partir dos 12 anos, precisam ter o próprio CPF para ser incluído na declaração de imposto dos pais. Mas atente-se,o documento tem ainda outras funcionalidades. Para prestar um concurso público, se matricular em uma universidade tanto brasileira como no exterior, você terá de demonstrar dados regularizados. E lembre-se que as situações financeiras como abrir conta em banco ou solicitar crédito, também exigem a apresentação de CPF regular.

Sabendo de tudo isso, é preciso que o cidadão brasileiro ou não,e que mora em outro país, fique atento a sua documentação. Mas a boa notícia é que para regularizar o CPF hoje em dia, os esforços não são tão árduos. O pedido de inscrição ou regularização no CPF, pode ser realizado por um procurador.

