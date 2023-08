Confronto com a PRF em Cambé: Mulher é morta em confronto com a PRF na BR-369

Na tarde de sexta-feira, dia 25 de agosto, a cidade de Cambé foi palco de um confronto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um veículo suspeito. O incidente ocorreu na BR-369.

As circunstâncias que levaram ao confronto se iniciaram quando uma equipe da PRF notou o comportamento suspeito de um veículo Ford Fusion que trafegava de maneira estranha na BR-369. Diante disso, os policiais decidiram proceder com a abordagem do veículo.

Entretanto, a situação tomou um rumo inesperado quando o condutor do Ford Fusion optou por fugir em alta velocidade ao invés de acatar a ordem de parada. A equipe da PRF iniciou um acompanhamento tático, que culminou em um confronto no cruzamento entre a BR-369 e a Estrada da Esperança, em Cambé.

Diante da ameaça iminente, os policiais efetuaram disparos. Luana Cristina Ferreira, de 24 anos e condutora do veículo, foi atingida pelos disparos e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O passageiro do veículo, cuja identidade não foi revelada, foi detido pelas autoridades.

O corpo de Luana Cristina Ferreira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados procedimentos legais e periciais para esclarecer as circunstâncias exatas da morte.

Peritos da área criminalística estiveram no local do confronto, coletando evidências e informações.

A abordagem resultou na apreensão de uma arma e de diversos quilos de maconha, indicando um possível envolvimento do veículo em atividades ilícitas.