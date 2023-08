Conquista do Título Macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná pelo Time de Basquete de Cambé

Neste último fim de semana, a equipe masculina de basquete sub-17 de Cambé brilhou na fase macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná. Demonstrando um desempenho tão impressionante quanto na etapa regional, eles alcançaram uma campanha impecável, conquistando mais um título para a cidade. Com vitórias convincentes sobre Marilândia do Sul, Santo Antônio da Platina e os anfitriões Ibiporã, Cambé se consagrou como a grande campeã dessa fase e, como resultado, assegurou sua vaga na etapa final da competição. Essa fase decisiva ocorrerá em Londrina, ocorrendo nas datas de 28/9 a 1/10 e 20 a 22/10.

No primeiro jogo da fase, Cambé enfrentou Marilândia do Sul, vencendo por 45 a 41 em uma partida emocionante e disputada. Posteriormente, a equipe conquistou duas vitórias mais expressivas, triunfando por 70 a 17 contra Santo Antônio da Platina e por 68 a 20 diante de Ibiporã. O técnico da equipe, João Saulo Teixeira, comentou sobre o desafio inicial do ataque no primeiro jogo, especialmente por enfrentar um adversário forte, o que resultou em uma partida equilibrada. Contudo, nos jogos subsequentes, o time aprimorou sua pontuação, apresentando uma defesa sólida e alcançando vantagens significativas.

João Saulo Teixeira afirmou: “Chegamos agora a uma fase final com oponentes consideravelmente mais difíceis, mas nossa evolução está ocorrendo no momento oportuno. Tenho esperanças de que chegaremos lá em uma condição ainda melhor. A natureza das equipes pode mudar com possíveis reforços, o que torna difícil fazer previsões, mas estamos progredindo.”

Além disso, no mesmo fim de semana, ocorreu o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Fortaleza. Representando as equipes PMC Cambé e CT André Almeida/RV Team, vários atletas integraram a seleção paranaense, obtendo um total de quatro medalhas. Nicole Alves conquistou a medalha de prata, enquanto David Souza, Leandro Rodrigues e Maria Fernanda Postigo Morais receberam medalhas de bronze em suas respectivas categorias. Outros atletas notáveis, como Bruna Rayssa, Jean Rogerio, Miguel Anselmo, Lucas Gaspar e Rafaela Lare, também participaram do torneio.

No âmbito do handebol, a equipe masculina cadete sub-16 da seleção paranaense encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Seleções em 4º lugar. Disputado em Campo Bom-RS, o torneio contou com a contribuição de cinco atletas de Cambé: André Alves, Edy Matto, Geovan Santos e Luiz Milão, além do técnico Rodolfo Cyborg. Durante a competição, a equipe paranaense alcançou três vitórias e sofreu duas derrotas.