Contra o Rio Branco, Roberto Fonseca vai completar 40 jogos como treinador do Londrina

Confira os números do treinador no comando técnico do time principal londrinense nas passagens dele pelo Tubarão em 2005, 2007, 2018 e 2019

No duelo desta quarta-feira (14) do Londrina contra o Rio Branco em Paranaguá, o técnico Roberto Fonseca vai completar 40 jogos no comando da equipe principal do Tubarão. Equipe que ele dirigiu pela primeira vez em 2005 para depois retornar em 2007, 2018, 2019 e agora 2021.



O jogo no litoral do estado começa às 16h. Será com portões fechados ao torcedor devido à pandemia causada pela Covid-19. Mas o Site Oficial do LEC vai contar todos os lances AQUI em tempo real. O Rio Branco vai transmitir o jogo ao vivo pela TV oficial do clube de Paranaguá.



A partida deste meio de semana será também o reencontro do de Roberto Fonseca com o Campeonato Paranaense após 14 anos. Em 2007, o treinador comandou o Alviceleste nas nove primeiras rodadas da competição. Voltou ao estado em 2011, quando dirigiu o Paraná Clube na Série B do Brasileiro. As passagens pelo LEC em 2018 e 2019 também foram em competições nacionais.

OS NÚMEROS DO TÉCNICO ROBERTO FONSECA NO LONDRINA

Resumo [2005 + 2007 + 2018 + 2019]

Total de jogos: 39

Vitórias: 15

Empates: 12

Derrotas: 12

Gols marcados: 51

Gols sofridos: 50



Vitórias por maior diferença de gols:

21/08/2005: Londrina 4×1 CENE-MS

31/08/2018: Londrina 4×1 Atlético Goianiense



Derrota por maior diferença de gols

18/04/2019: Bahia 4×0 Londrina



Número de partidas que o time terminou sem sofrer gols sob o comando de Roberto Fonseca:

10



Maior sequência invicta:

11 jogos, em 2018.

PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO LONDRINA SOB O COMANDO DE ROBERTO FONSECA

1º Dagoberto, atacante: 12 gols

2º Diego Silva, atacante: 6 gols

Felipe Marques, atacante: 6 gols

3º Fabinho, atacante: 2 gols

Bruno Mineiro, atacante: 2 gols

Ronaldo Marconato, zagueiro: 2 gols

Edmílson, volante: 2 gols

Thiago Ribeiro, atacante: 2 gols

Carlos Henrique, atacante: 2 gols



EM QUAL ESTÁDIO ROBERTO FONSECA DIRIGIU O TIME MAIS VEZES:

1º Estádio do Café:

10 jogos (8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 21 gols marcados e 10 gols sofridos).

2º Estádio VGD:

9 jogos (3 vitórias. 5 empates e 1 derrota. 14 gols marcados e 10 gols sofridos).



TODOS OS JOGOS DE ROBERTO FONSECA COMO TREINADOR DO LONDRINA

Jogo 39

18/04/2019: Bahia 4×0 Londrina

Copa do Brasil | Quarta Fase | Jogo de ida

Arena Fonte Nova, em Salvador/BA



Jogo 38

24/11/2018: Guarani 1×0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 38

Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP



Jogo 37

16/11/2018: Londrina 1×2 CRB

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 37

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Dagoberto



Jogo 36

10/11/2018: Oeste-SP 0x0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 36

Arena Barueri, em Barueri/SP



Jogo 35

06/11/2018: Londrina 4×2 Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 35

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Dagoberto (2) e Felipe Marques (2).



Jogo 34

03/11/2018: Avaí 1×1 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 34

Estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC

Gol do Londrina: Leandro Almeida.



Jogo 33

26/10/2018: Londrina 3×2 Vila Nova

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 33

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Carlos Henrique, Felipe Marques e Dagoberto.



Jogo 32

20/10/2018: Sampaio Corrêa 1×2 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 32

Estádio Castelão, em São Luís/MA

Gols do Londrina: Felipe Marques e Thiago Ribeiro.



Jogo 31

13/10/2018: Londrina 2×1 São Bento

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 31

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Felipe Marques e Dagoberto.



Jogo 30

02/10/2018: Goiás 0x0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 30

Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia/GO



Jogo 29

27/09/2018: Juventude 0x0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 29

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS



Jogo 28

18/09/2018: Londrina 2×0 Figueirense

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 28

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Dagoberto e Felipe Marques



Jogo 27

14/09/2018: Coritiba 0x1 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 27

Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR

Gol do Londrina: Lucas Costa.



Jogo 26

08/09/2018: Londrina 1×0 Brasil de Pelotas

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 26

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Dagoberto.



Jogo 25

04/09/2018: CSA 4×1 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 25

Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Gol do Londrina: Carlos Henrique



Jogo 24

31/08/2018: Londrina 4×1 Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 24

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Dagoberto (3) e Paulinho Moccelin.



Jogo 23

25/08/2018: Fortaleza 2×1 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 23

Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Gol do Londrina: Lucas Ramón.



Jogo 22

21/08/2018: Londrina 1×0 Ponte Preta

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 22

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Dagoberto.



Jogo 21

17/08/2018: Londrina 2×1 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 21

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Dagoberto e Thiago Ribeiro.



Jogo 20

10/08/2018: Boa Esporte 1×0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 20

Estádio Dilzon Melo, em Varginha/MG



Jogo 19

11/02/2007: Londrina 1×1 Iraty

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 09

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Altino.



Jogo 18

07/02/2007: Roma Apucarana 1×0 Londrina

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 08

Estádio Bom Jesus da Lapa, em Apucarana/PR



Jogo 17

04/02/2007: Londrina 2×2 J.Malucelli

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 07

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Diego Mineiro e Caio.



Jogo 16

31/01/2007: Londrina 3×3 Athletico Paranaense

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 06

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Edmílson (2) e Macalé.



Jogo 15

27/01/2007: Paraná Clube 5×2 Londrina

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 05

Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba/PR

Gols do Londrina: Diego Péricles Silva (2).



Jogo 14

24/01/2007: Londrina 1×1 ADAP/Galo

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 04

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Diego Péricles Silva.



Jogo 13

21/01/2007: Engenheiro Beltrão 0x0 Londrina

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 03

Estádio João Cavalcanti de Menezes, em Engenheiro Beltrão/PR.



Jogo 12

17/01/2007: Cianorte 2×3 Londrina

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 02

Estádio Albino Turbay, em Cianorte/PR

Gols do Londrina: Diego Péricles Silva (2) e Robson.



Jogo 11

14/01/2007: Portuguesa Londrinense 1×1 Londrina

Campeonato Paranaense | Primeira Fase | Rodada 01

Estádio do Café, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Diego Péricles Silva.



Jogo 10

02/10/2005: Londrina 0x1 Ceilândia-DF

Campeonato Brasileiro Série C | Terceira Fase | Jogo de volta

Estádio VGD, em Londrina/PR



Jogo 09

25/09/2005: Ceilândia-DF 3×0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série C | Terceira Fase | Jogo de ida

Estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF.



Jogo 08

17/09/2005: Londrina 1×0 Paranoá-DF

Campeonato Brasileiro Série C | Segunda Fase | Jogo de volta

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Bruno Mineiro.

Londrina venceu nos pênaltis por 4×3.



Jogo 07:

11/09/2005: Paranoá-DF 1×0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série C | Segunda Fase | Jogo de ida

Estádio JK de Paranoá/DF



Jogo 06:

03/09/2005: Londrina 1×1 Operário-MS

Campeonato Brasileiro Série C | Primeira Fase | Rodada 06

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Fabinho.



Jogo 05:

27/08/2005: Cianorte 1×0 Londrina

Campeonato Brasileiro Série C | Primeira Fase | Rodada 05

Estádio Albino Turbay, em Cianorte/PR



Jogo 04:

21/08/2005: Londrina 4×1 CENE-MS

Campeonato Brasileiro Série C | Primeira Fase | Rodada 04

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gols do Londrina: Bruno Mineiro, Renatinho, Tales e Fabinho.



Jogo 03

14/08/2005: CENE-MS 1×1 Londrina

Campeonato Brasileiro Série C | Primeira Fase | Rodada 03

Estádio Morenão, em Campo Grande/MS

Gol do Londrina: Alex



Jogo 02

07/08/2005: Londrina 1×0 Cianorte

Campeonato Brasileiro Série C | Primeira Fase | Rodada 02

Estádio VGD, em Londrina/PR

Gol do Londrina: Ronaldo Marconato



Jogo 01

31/07/2005: Operário-MS 2×4 Londrina

Campeonato Brasileiro Série C | Primeira Fase | Rodada 01

Estádio Morenão, em Campo Grande/MS

Gols do Londrina: Ronaldo Marconato, Bruno Mineiro, Tales e Jarlisson.

