COOPERATIVA LAR: Sindicato prepara greve com início no dia 15 de agosto

Sem uma proposta de reajuste salarial, trabalhadores da cooperativa Lar da cidade de Rolândia no Norte do Paraná, prometem cruzar os braços no próximo dia 15 de agosto.

De a cordo com a direção do Sindicato dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas do Paraná – Sintracoop, os trabalhadores participaram de uma assembleia no dia 24 de julho, onde deliberam e votaram a proposta do Sindicato Patronal das cooperativas. Na oportunidade, os trabalhadores rejeitaram a proposta. “Na assembleia os trabalhadores aprovaram o indicativo de greve. Demos o prazo legal para que a cooperativa apresentasse uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho que atendesse os anseios dos trabalhadores. Como isso não aconteceu, estamos preparando a greve para o próximo dia 15 de agosto”, afirma o presidente da federação Fenatracoop e do sindicato Sintracoop, Mauri Viana Pereira.

O líder sindical informa ainda que a greve será feita de forma organizada e diferente das demais greves que são realizadas Brasil a fora. “Nosso movimento grevista não tem cunho político, não vamos convocar os trabalhadores para ficarem na frente da cooperativa. Durante o movimento, vamos convocar e orientar os trabalhadores para que não venham ao trabalho, fiquem em casa” revela Mauri Viana.