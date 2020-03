A Santa Casa de Misericórdia de Cambé emitiu uma nota por meio de suas redes sociais na noite desta sexta-feira (13) suspendendo as visitas e aumentando as restrições a acompanhantes de pacientes.

Segue a nota na integra:

VISITAS SUSPENSAS E RESTRIÇÃO DE ACOMPANHANTES

Devido à epidemia do COVID-19 (Coronavirus), todas as visitas para pacientes Internados na Instituição, inclusive MATERNIDADE, foram suspensas a partir de hoje, 13/03/2020.Além disso, a presença de acompanhantes foi restrita apenas para pacientes graves, menores de 18 anos e idosos com 60 anos ou mais. Nestes casos serão permitidas trocas de acompanhantes nos seguintes horários: 07h00 às 08h00/ 20h30 às 21h30.

Solicitamos para todos os acompanhantes que, caso possuam sintomas gripais como febre, tosse ou coriza, permaneçam em casa, não venham ao hospital. Esta medida busca diminuir o fluxo de pessoas dentro da instituição e, desta forma, trazer mais segurança para os pacientes e colaboradores.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.

Diretoria Santa Casa de Misericórdia de Cambé