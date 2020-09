O corpo do Policial Militar Ricardo Augusto Cardoso de Lima, que desapareceu no último domingo no Rio Vermelho, em Alvorada do Sul, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (9), no quarto dia de buscas.

De acordo com a Tenente Luana Silva, o corpo emergiu próximo das áreas delimitadas na estratégia de busca que teve como base o testemunho de pessoas que estavam na região quando o barco do policial virou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava no local, mas todos os detalhes do fim das buscas devem ser divulgados apenas na manhã de quinta-feira (10).

O 5º BPM emitiu uma nota lamentando o falecimento do PM. A Companhia também agradeceu os militares que se empenharam nas buscas e lembrou que Cardoso dedicou 22 anos de sua vida à Polícia Militar do Paraná.

Tarobá News