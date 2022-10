O corpo carbonizado encontrado em uma área de mata nas proximidades da Estrada da Perobinha, na zona norte de Londrina, na tarde desta sexta-feira (7), era do aposentado Roberley Luppi Savariego. Ele estava desaparecido desde a manhã do último domingo (2).

A informação foi confirmada pelo irmão da vítima, que informou que a identificação do corpo foi feita através da arcada dentária.

Conforme familiares, Roberley, que tinha 63 anos e era ex-servidor da Copel, saiu de casa por volta das 10h, após tomar café e não retornou mais.

A caminhonete dele foi encontrada na madrugada de quarta-feira (5), no Conjunto Farid Libos, na zona norte, após ser vista circulando por regiões da cidade após o desaparecimento. Os registros mostram que o veículo passou pelas avenidas Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill e Saul Elkind.

Na operação da Polícia Civil, uma pessoa foi presa, porém a identidade dela não foi revelada.

No dia do desaparecimento, o banco onde Roberley possuia conta informou à família sobre uma tentativa de uso do cartão de crédito do aposentado. Como a senha foi informada de forma incorreta, o cartão foi bloqueado e a compra não foi efetuada.

A família disse que não vai se manifestar. A Polícia Civil vai investigar o caso.

