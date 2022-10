Durante a madrugada deste domingo (09), viaturas da PM foram até a rua Murilo Alvarenga no Conjunto Vivi Xavier verificar uma situação de roubo.

Na chegada, encontraram uma vítima identifica como Luiza Wagenheimer, 88 anos, no quarto e sem as roupas da parte de baixo, o que indicava um possível abuso.

Anderson Barbosa Marcelino Carvalho

Diante disso, o Siate e médico do Samu foram para a ocorrência mas apenas confirmaram o óbito, o carro da senhora um uno preto 2010 foi levado.

De acordo com a polícia, o principal suspeito é o inquilino da casa dos fundos, identificado como Anderson Barbosa Marcelino Carvalho de 34 anos, que não foi encontrado no local, mais foi preso momentos depois na Rua Joubert de Carvalho esquina com a Rua Eliane Degramount no mesmo bairro. Ele foi encaminhado ao Hospital Zona Norte e encontra-se sob escolta policial. Em seguida ele será preso para serem tomadas as medidas cabíveis.

O veículo Uno foi localizado durante a madrugada no Jardim Imagawa. A Polícia Civil, IML e criminalística foram para o local e recolheram o corpo.

Cobra News