A Secretaria Municipal de Cultura realiza o Carnaval Kids neste domingo (23), uma edição especial do evento Jovens Tardes de Domingo. A folia será no Parque Zezão a partir das 15h. O evento é aberto e gratuito para toda a comunidade cambeense. Para animar a tarde, a programação traz música e diferentes ritmos. As academias e grupos de dança da cidade levam o stiletto, dança do ventre, zumba e hit dance no domingo. As atrações continuam com uma apresentação de circo e ritmos infantis.