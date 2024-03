Dengue: Prefeitura emite alerta para proprietários de piscinas sem tratamento adequado

0:00

Tendo em vista a alta de casos de dengue no município, a Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, emitiu novo alerta para a comunidade, desta vez para os proprietários de imóveis com piscinas em situação precária de tratamento. Os servidores estão identificando muitos focos do mosquito Aedes aegypti nesses locais, e intimando proprietários ou responsáveis para regularizem a situação em prol do bem-estar coletivo.

Anderson Marquini, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva de Cambé, destacou que vem ocorrendo diversas notificações e reclamações contra imóveis com piscina sem tratamento adequado, que acabam virando um enorme criadouro do mosquito. Com isso, a Vigilância Ambiental, com base na legislação municipal, está intimando proprietários de piscinas para regularizarem a situação. Lembrando que três em cada quatro focos de Aedes aegypti são localizados dentro das residências.

As recomendações para quem tem piscina é sempre manter a água tratada e clorada corretamente para que não vire um grande foco. Caso o proprietário não vá mais usar a piscina, fica a critério dele tratar e clorar a água regularmente, drenar e mantê-la seca ou então, caso não tenha mais utilidade, aterrar o local.

“A Vigilância Ambiental também está de olho em casas e terrenos com objetos que acumulem água para que a situação de dengue no município não piore. Em um primeiro momento, estamos buscando orientar e resolver a situação num curtíssimo período de tempo. Caso não se resolva, utilizaremos o poder policial para obrigar que tudo seja solucionado, com aplicação das penalidades cabíveis e previstas nas legislações vigente”, destacou o diretor.