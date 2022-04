Deputado Coronel Lee fica ferido em acidente na BR 277, em Guarapuava

O Deputado Estadual do Paraná, Coronel Lee, ficou ferido em acidente que aconteceu na madrugada de domingo (17), no km 362 da BR 277, em Guarapuava.

Ele estava no veículo Jeep Compass que bateu no caminhão incendiado pelos assaltantes para interditar a rodovia em Guarapuava. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e os veículos foram removidos da pista pelo DER, por volta das 5h10, desta segunda-feira (18).

A assessoria do Deputado informou que ele sofreu o acidente automobilístico enquanto estava em deslocamento para Curitiba. No veículo, além do parlamentar, encontrava-se a esposa, Vânia Abe. Apesar dos danos materiais, eles não tiveram ferimentos graves

Mais informações serão repassadas nesta segunda, durante a fala do Deputado Coronel Lee, em Plenário.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), atua em conjunto com as demais forças de segurança, tentando identificar e prender todos os envolvidos no ataque. A comunidade pode ajudar a identificar os criminosos envolvidos na ação, realizando denúncias anônimas pelo telefone 191.

Redação com informações: PRF e assessoria