Desde o dia 19 de março, o Detran-PR suspendeu suas atividades, devido à pandemia do Coronavírus. Contudo, ontem (16), o sistema foi liberado para que a população possa realizar serviços mais urgentes através dos escritórios dos despachantes.

Dentre os serviços que os despachantes paranaenses podem prestar, estão: primeiro emplacamento, transferência de propriedade, reposição de placas, licenciamento, 2ª. via do CRV, alteração de dados, entre outros. Remarcação de chassi e baixa de veículos, no entanto, são serviços que ainda estão suspensos, por dependerem de outros procedimentos do Detran-PR.

Para o atendimento ao público, os despachantes devem seguir uma série de medidas recomendadas em um memorando pelo Detran-PR. “Nós obedeceremos às regras para a nossa segurança e a dos contribuintes. Contudo, com essa medida do Detran-PR, conseguiremos atender às necessidades mais urgentes da população, pois não sabemos quando o órgão voltará a atuar normalmente”, declarou Everton Calamucci, presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná – Sindepar.