O Estado de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro demite Mandetta e ataca Maia: Péssima atuação

Câmara vota e aprova texto-base que amplia auxílio emergencial de R$ 600

Onyx diz que 76 mil presidiários tentaram receber benefício

STF retoma hoje votação de MP que corta salários

Witzel sanciona projeto que abre porta para reajuste de servidores

Volks quer parceria e nacionalizar peças

Embraer corta jornada e salários

‘Crise pode levar Estado a ter papel maior na economia’

Governadores pedem que Senado aprove socorro

‘Não se deve usar recurso do povo para ajudar montadora’

Desemprego nos EUA atinge 22 milhões

BCE se prepara para ‘grande contração’

O Globo

Manchete: Novo ministro fala em alinhamento a Bolsonaro, mas sem alteração brusca

Para manter empregos

‘Home office’ não é fácil nem para o STF…

‘Avaliamos usar a MP de redução de salário e jornada em maio’

FGTS: Gilmar quer explicação sobre teto de R$ 1.045

Maia acusa governo de produzir ‘fake news’ sobre socorro a estados

Saque-aniversário do Fundo vai servir como garantia para empréstimo

Advocacia-Geral da União vai recorrer contra o fim da exigência de CPF

Câmara aprova ampliação do auxílio de R$ 600 para mães adolescentes e pais solteiros

Tesouro enfrenta dificuldade para financiar dívida, relatam técnicos

Lemann: ‘Crises estão cheias de oportunidades’

No TSE, Barroso descarta cancelar as eleições

Argentina propõe suspender pagamento da dívida por 3 anos

STF vai decidir execução da pena no Tribunal do Júri

Folha de S. Paulo

Manchete: Na pandemia, Bolsonaro demite o ministro que defendeu isolamento

Governo tenta assumir comando do projeto dos estados no Senado

Teles terão de repassar dados de clientes para IBGE calcular ‘Pnad-Covid’

Argentina propõe ficar até três anos sem pagar a credores

Governadores ampliam medidas para amenizar crise

Em 4 semanas, 22 milhões pedem seguro-desemprego nos EUA

Empresas pressionam governo a ampliar medidas de alívio na crise

É prematuro falar em fim do isolamento, diz Armínio

Medida vai permitir troca de trabalhadores entre empresas durante a crise

Auxílio de R$ 600 deve ser pago a 70 milhões, prevê ministro

Mansueto nega dificuldade do governo em se financiar

Câmara aprova texto-base de projeto que amplia auxílio de R$ 600; pai solteiro receberá R$ 1.200

Onyx diz que presos tentaram receber benefício

Valor Econômico

Teich assume Saúde e tenta conciliação

Favorável ao isolamento social, novo ministro adotou um tom conciliador, defendeu a economia e alertou para o problema do desemprego

Fila de espera no INSS ainda tem 1,6 milhão

Presidente do INSS, Leonardo Rolim, disse que espera zerar até outubro a fila dos que esperam mais de 45 dias por uma resposta do órgão

Indústrias do Sul voltam a produzir

Desde segunda-feira, parte dos funcionários da indústria de cidades da Serra Gaúcha, como Caxias do Sul e Farroupilha, deixou o isolamento social e voltou ao trabalho

Estado vai investir na recuperação pós crise

Área econômica estuda o uso de reservas cambiais para financiar retom

Ipea prepara “Plano Marshall” para o país superar efeitos da pandemia

Presidente da instituição projeta queda de 3% no PIB este ano

Projeção para Brasil era baixa antes do vírus, diz Fundo

Para Fundo, limitações estruturais vão segurar ritmo de recuperação da economia brasileira

Fim do isolamento requer estratégia de saída, diz especialista

Médico atua em grupo que pretende oferecer informações para balizar decisões do governo

Distanciamento social continuará entre países

Algumas semanas de pandemia bastaram para reverter décadas de um dos processos mais relevantes da globalização: a movimentação inédita de pessoas pelo planeta

Câmara amplia auxílio emergencial de R$ 600 e permite saque sem CPF

Líder do governo diz que permissão foi aceita para evitar filas na Receit

Senado deve mudar MP trabalhista

Governo articula acordo para evitar que medida provisória caduque

Laboratório do Exército acelera oferta de cloroquina

Produção é toda destinada para uso no combate à covid-19 e novo volume de fabricação deve alcançar 1,75 milhão de comprimidos nas próximas semanas

Em casa, brasileiro compra mais eletrodomésticos

Cresce venda on-line de aspirador de pó e liquidificador

Pujança do segmento de grãos não evita que Mato Grosso perca dinheiro na crise

Governo de Mato Grosso cortou estimativas para a arrecadação de impostos na agropecuária

Plataformas digitais tentam amenizar perdas de produtores de perecíveis

Objetivo é aproximar vendedores de compradores

Empresas conseguem na Justiça alterar acordos firmados com trabalhadores

Decisões autorizam a suspensão dos pagamentos ou redução de parcelas mensais