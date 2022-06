Dia da Bondade 2022 alcança arrecadação recorde!

A edição 2022 do Dia da Bondade, realizada na quinta-feira de Corpus Christie, teve um resultado recorde! Foram coletadas 166.509 peças de roupas, 1376 cobertores e 3.953 quilos de alimentos não perecíveis.

Após dois anos de pandemia, a comunidade deu um show de solidariedade e o evento voltou com força total! No município de Londrina, o mais populoso entre os participantes da campanha, foram arrecadadas 100 mil peças de roupas, 550 cobertores e uma tonelada de alimentos. Também participaram as cidades de Cambé, Cascavel, Apucarana, Arapongas, Ibiporã, Rolândia, Foz do Iguaçu, Medianeira, Toledo e Francisco Beltrão.

Os donativos foram encaminhados para entidades cadastradas pelas secretarias de ação social de cada cidade. O Grupo Muffato, o Grupo Tarobá de Comunicação e diversos parceiros comerciais participaram das atividades além de centenas de profissionais voluntários, como os jovens do tiro de guerra, artistas e pessoas da comunidade.

Segundo Eder Alves, gerente geral do Grupo Tarobá, o recorde de arrecadações é resultado da união: “São 38 anos mobilizando a sociedade paranaense em torno de uma ação solidária, que tem como objetivo aliviar a dor de quem tem pouco, ou quase nada, para se aquecer no inverno. Porém, nada disso seria possível sem a ajuda dos voluntários e parceiros que acreditam na proposta e se envolvem com o único objetivo de fazer o bem ao próximo”.

Neste ano, o Dia da Bondade começou com um mês de antecedência em onze cidades do Paraná. O encaminhamento dos donativos foi feito de maneira simultânea ao recebimento, para acelerar o atendimento das famílias que sofrem com a fome e o frio. Porém, o maior volume chegou mesmo na semana do evento. Em Londrina, Cambé, Cascavel e Foz do Iguaçu foram realizadas atividades artísticas, esportivas, educativas e de entretenimento, para estimular e celebrar a solidariedade.

O Dia da Bondade é a maior rede de solidariedade do sul do país e é promovido desde 1984 pelo Grupo Muffato e Grupo Tarobá de Comunicação com várias parcerias e voluntários. Em 2023 estaremos juntos novamente, sob o lema: Não doe luxo, nem lixo, doe carinho!