Dia Nacional dos Surdos: Secretaria de Trabalho e Profissionalização lança curso avançado de LIBRAS

No Dia Nacional dos Surdos, data comemorativa celebrada hoje, 26 de setembro, a Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização está lançando oficialmente o curso avançado da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A formação é gratuita, começa no dia 10 do próximo mês, e é aberta para toda a comunidade que já tem experiência com a língua e deseja se aprofundar ainda mais.

José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho e Profissionalização, explica que nos últimos três anos já foram formadas cinco turmas do curso básico de LIBRAS, que também está disponível para inscrições. “No entanto, agora vamos oferecer um curso mais avançado, para quem já tem experiência ou fez a etapa básica e deseja se aprofundar mais na linguagem, formando cada vez mais pessoas capacitadas para ampliar a acessibilidade e garantia de direitos no município”, relatou.

O professor do curso, Claudinei de Jesus Flávio, destaca que o objetivo dessa etapa é realmente desenvolver a comunicação com surdos. “O foco agora vai ser trabalhar com textos. Iremos fazer atividades em duplas, onde em uma primeira parte o aluno irá fazer em libras junto com o par, e depois eles irão apresentar em sala de aula, também em libras, com outros dois alunos sendo as vozes. Vamos buscar desenvolver a oralidade também, pois às vezes precisamos ser as vozes deles.”

As aulas começam no próximo dia 10, e serão feitas no Instituto Federal do Paraná, na Rua da Lapa, 160, às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30. As inscrições para o curso de libras avançado, assim como as outras formações do Capacita Cambé, podem ser feitas através do telefone ou catálogo de cursos do WhatsApp (43) 3174-0443.

Dia Nacional dos Surdos

Segundo o Ministério da Saúde, o Dia Nacional dos Surdos foi instituído através da Lei nº 11.796/2008 visando propor a reflexão e o debate sobre os direitos e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. Mesmo com muitos avanços e direitos conquistados nos últimos anos, como a obrigatoriedade do ensino da Língua Brasileira de Sinais na formação de professores e a Lei de Cotas para Deficientes, a garantia total da inclusão de pessoas surdas no Brasil ainda não é uma realidade. É com esse objetivo, de gerar maior integração, que está sendo instituído o novo curso.