Dois veículos foram e mais de 120 aparelhos celulares contrabandeados do Paraguai apreendidos em uma operação nesta quarta-feira (01). A ação que uniu forças policiais e Receita Federal aconteceu Rodovia Mello Peixoto, em Cambé.

Foram duas abordagens. Na primeira, o carro suspeito era dirigido por um homem de 52 anos. Durante as buscas, dentro do veículo, os policiais encontraram 63 aparelhos de celular de uma marca chinesa. Os aparelhos tinham sido trazidos do Paraguai e não tinham documentação fiscal.

A segunda apreensão foi em um carro branco. A motorista, de 68 anos, levava no carro 60 aparelhos de celulares também do Paraguai e também sem a documentação necessária para entrar no Brasil.

Por causa disso, os veículos foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina junto os celulares.

Tarobá News