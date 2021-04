Dois homens morrem em confronto com a PM em Londrina

Com a dupla, os policiais localizaram duas pistolas 9mm, certa quantidade em dinheiro, Tablets de maconha e um Toyota Corolla que constava alerta de furto/roubo no mês passado.

Dois indivíduos sendo um deles identificado como Bruno Oliveira de Moraes de 28 anos e o outro não identificado até o momento e que tinha entre 20 a 25 anos, acabaram morrendo durante um confronto com policiais militares da companhia de Choque no início da madrugada desta quarta-feira (14/04), na avenida Saul Elkind, próximo à entrada do São Jorge.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Cobra News