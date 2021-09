Dupla morre em confronto com a Polícia Militar com caminhão roubado em Sertanópolis

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889



Uma equipe policial militar CHOQUE, com informações de que um caminhão Scania G420 A 4×2 com 2 semi reboques de cor branca com as mesmas características de um caminhão que havia sido furtado na Cidade de Mandaguari, estaria na Cidade de Sertanópolis.

Os policiais então deslocaram pela PR 445 localizando-o na volta na PR 090 estacionado nas margens da Rodovia. Foi tentado realizar a abordordagem aos dois indivíduos que estavam do lado de fora do caminhão, porém os mesmos sacaram suas armas e apontaram em direção da equipe, onde houve o confronto os dois foram alvejados sendo acionado o Samu que constatou o óbito dos mesmos e acionado os demais órgãos.

No momento passou uma caminhonete Hilux abruptamente, dando a entender que seria o batedor não obedecendo a ordem de parada, sendo perseguida pela equipe, porém foi abordada por outra viatura CHOQUE que vinha no sentido contrário.

Foi dado voz de abordagem e desceram da caminhonete 2 indivíduos e correram em direção a um barranco, onde 1 deles sacou a arma apontando para a equipe policial, vindo a ser alvejado sendo acionado a viatura do SAMU, sendo que o outro correu no meio da plantação não sendo possível sua localização.

Na sequência, desceu o motorista deitando no chão, confessando que realizavam a escolta do caminhão e em seu celular haviam conversas dando conta da sua participação, sendo encaminhado juntamente com as armas e o caminhão para a DP de Bela Vista do Paraíso para as providências.



