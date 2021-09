Temporal deixa mais de 8 mil imóveis sem energia em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O temporal que atingiu a região na tarde desta terça-feira (14) deixou cerca de 8,8 mil domicílios sem energia em Cambé. Também causou desligamentos em 10 mil imóveis em Londrina e 2 mil em Ibiporã. A região soma 269 ocorrências para atendimento; entre as principais causas dos desligamentos, estão a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica e descargas atmosféricas.

A Copel informou que as equipes estão dedicadas aos trabalhos de manutenção das redes danificadas pela chuva e lembra que em dias de tempestade é importante seguir as orientações de segurança da Defesa Civil. Em casos de postes quebrados ou cabos rompidos deve-se sempre manter distância e avisar a concessionária. A falta de luz pode ser comunicada pelo site e aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 e pelo WhatsApp 41 3013-8973.

Há ainda a opção de enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora. O serviço é gratuito e gera protocolo de atendimento, assim como os outros canais.

