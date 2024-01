Elenco do Londrina Esporte Clube se Prepara para Temporada 2024 com Novo Técnico e Reforços

Londrina, PR – O elenco profissional do Londrina Esporte Clube, carinhosamente conhecido como Tubarão, se reapresenta nesta quarta-feira para dar início aos preparativos para a temporada de 2024. Este encontro, marcado para as 15h no CT da SM Sports, será a primeira oportunidade para o novo técnico Emerson Ávila interagir com os jogadores.

A semana promete ser intensa para os atletas do LEC, com uma série de exames clínicos e físicos de pré-temporada. Além disso, estão programadas oito sessões de treino até domingo (07), todas no CT da SM Sports, visando a máxima preparação para os desafios que o ano traz.

O Londrina Esporte Clube já anunciou importantes reforços para fortalecer o time:

Vinícius Silva : O experiente lateral-esquerdo de 31 anos se junta ao time até o final da Série C, trazendo uma nova dinâmica à defesa do Tubarão.

: O experiente lateral-esquerdo de 31 anos se junta ao time até o final da Série C, trazendo uma nova dinâmica à defesa do Tubarão. Henrique Roberto Rafael : Aos 30 anos, o atacante Henrique, que tem experiência tanto no futebol nacional quanto internacional, promete ser uma adição valiosa ao ataque do Londrina, atuando pelas pontas.

: Aos 30 anos, o atacante Henrique, que tem experiência tanto no futebol nacional quanto internacional, promete ser uma adição valiosa ao ataque do Londrina, atuando pelas pontas. Thiago Ennes: O lateral de 27 anos, com sua experiência na Série C, é esperado para trazer consistência e habilidade à lateral do time.

A estreia do Londrina no Campeonato Paranaense 2024 está marcada para o dia 18 de janeiro, em um jogo fora de casa contra o Operário, às 19h no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O início da temporada promete ser emocionante, com expectativas altas tanto para a equipe quanto para os torcedores.

À medida que a temporada se aproxima, o Londrina Esporte Clube, sob a nova liderança de Emerson Ávila, está se preparando para enfrentar os desafios e buscar o sucesso em 2024. Com a adição de novos talentos e a experiência dos jogadores existentes, o Tubarão parece pronto para fazer ondas no cenário esportivo brasileiro.