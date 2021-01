Em meio à pandemia, festa com 100 pessoas é encerrada no Bratislava em Cambé

Todas as pessoas que estavam aglomeradas no local foram revistadas pela Polícia Militar. O evento clandestino acontecia em uma chácara.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, uma festa com aproximadamente 100 pessoas que acontecia no Bratislava, foi encerrada em uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) que teve início na noite deste sábado (30/01) em Cambé.

Todas as pessoas que estavam aglomeradas no local foram revistadas pela Polícia Militar. O evento clandestino acontecia em uma chácara.

A operação contou com a interação de várias forças de segurança, que faz parte de uma das fases da AIFU.

As autoridades ainda em continuação na ação, fiscalizaram mais sete bares na cidade. Os estabelecimentos comerciais que receberam as visitas na operação, foram autuados/notificados e um dos estabelecimentos acabou sendo interditado.

De acordo com a Polícia Militar, o cliente de um comércio foi detido em flagrante por tráfico de entorpecentes. O nome do rapaz não foi divulgado.