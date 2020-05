Em reunião na segunda-feira (18) na Câmara Municipal, a Secretária de Educação, Cláudia Codato, acompanhada de Luciano Moraes Cardoso (Diretor Pedagógico) e Josiele Diniz Richieri (Presidente do Conselho Municipal de Educação), discutiu com os Vereadores alternativas para minimizar o impacto provocado pela suspensão das aulas devido às medidas restritivas adotadas em função do risco de contágio pelo Coronavírus. Todos concordaram que, o ano letivo já foi bastante prejudicado, e as medidas que estão sendo avaliadas visam diminuir o prejuízo na aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Como nem mesmo as autoridades de Saúde podem prever, com certeza, quando será o fim da pandemia da Covid-19, todo calendário escolar futuro está sendo condicionado à liberação das atividades regulares. Mesmo nessa incerteza, a Secretária informou que trabalha com a hipótese da volta às aulas na segunda-feira, 3 de agosto. Se essa data se confirmar, já existe toda uma programação elaborada para que as atividades sejam ministradas, inclusive em contra turno e alguns sábados, até o dia 18 de dezembro quando seria o encerramento do calendário escolar.

Ao contrário dos municípios que adotaram um método de ensino em casa por meio de fornecimento periódico de conteúdos (o que tem causado bastante questionamentos devido a sua ineficácia), Cambé optou por organizar o Plano de Atividades Complementares de Estudo (PACE), com atividades que poderão ser realizadas pelos alunos do 2º ao 5º ano, sem necessidade de auxílio dos pais, com enfoque principal na revisão de conteúdos já ministrados pelos professores, buscando consolidar o conhecimento.

Apesar da ampla discussão entre os Vereadores, a Secretária Cláudia Codato e os demais participantes da reunião, muitos pontos permanecem abertos por conta da incerteza de quando serão retomadas as atividades escolares. Caso as aulas sejam retomadas em 3 de agosto, 76 dias do calendário inicial estarão perdidos. Há ainda toda uma problemática a ser definida em relação aos professores devido ao não cumprimento da carga horária pela qual estão recebendo integralmente. Nesse ponto, o Vereador Berro fez questão de lembrar que não é culpa dos professores, já que eles estão disponíveis, apenas aguardando a liberação para o retorno às salas de aula. Novas reuniões poderão ocorrer nos próximos dias conforme os desdobramentos da pandemia.