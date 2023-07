Empreender, vender e ter equilíbrio emocional! É possível?

O Dia do Comerciante comemorado anualmente em julho, especificamente no dia 16, no último domingo, é um marco para quem vive do comércio. Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo, o comércio é uma atividade extremamente importante e determinante para o desenvolvimento econômico de cada cidade, estado, país e do mundo. Tanto é que, as principais relações estabelecidas entre as nações, é de compra e venda, assim um país vende ao outro o que tem de excedente em seu território.

Mas o que não se fala sobre a vida de um comerciante é a pressão que a profissão exerce na rotina deste profissional. Vender não é tão fácil e simples como se parece. Coragem, empreendedorismo, criatividade e inovação são algumas das qualidades esperadas por este profissional que enfrentam as inúmeras exigências do consumidor cotidianamente.

A Coluna Bela Manchete pesquisou e viu que o empreendedorismo feminino ganha força e espaço no Brasil e no mundo. Segundo dados divulgados pela plataforma Linkedin, o crescimento de mulheres como líderes de empreendimentos cresceu mundialmente, e só em 2020, o Brasil registrou um salto de 41% entre as mulheres que deram início ao negócio próprio. Com este salto, o Brasil se tornou o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Dos 52 milhões de empreendedores, 30 milhões são mulheres, correspondendo a 57%. Com relação às Microempreendedoras individuais (MEIs), as mulheres representam 48%, em referência por categorias como alimentação, moda e beleza.

E assim como vender exige uma gama de habilidades, empreender requer uma série de qualificações que se completam entre si, como: determinação, organização, liderança, imaginação, conhecimento técnico da área de atuação e a habilidade para gestão de etapas e processos. E aí, o que acontece? O medo, a autocobrança acompanham essa profissional na sua rotina, nas suas ações, projetos e consequentemente: nos seus resultados. Por isso, as mulheres precisam buscar cada vez mais informações que as lembrem que: é preciso calma e que equilibrar “os pratinhos da vida” requer organização. Então, nossa Coluna foi conversar com a psicóloga, especialista em psicologia da felicidade, Mariana Finco para saber o que a empresária deve fazer para não se desesperar e ser produtiva em uma área tão complexa. “Existem vários sintomas que podem indicar uma sobrecarga tanto física como emocional na mulher, como: irritabilidade, privação do sono, dificuldade de descansar tanto os pensamentos como o corpo. Sem falar no sentimento de culpa, e a sensação de que nada que ela faz é o suficiente. Que suas ações não geram bem-estar tampouco suprem as necessidades emocionais da família”, comenta a psicóloga Mariana Finco.

Mariana complementa ainda que todo o peso emocional, todo excesso de estresse sentido por essa líder, essa profissional, passa para o físico dela. “Sabe aquilo de que “o corpo fala”? Pois é, é comum que as mulheres que estão se sentindo pressionadas, e exercendo muitos papéis determinantes na vida apresentem: ganho ou perda de peso, ou vivam com a imunidade baixa, com isso, ficam mais resfriadas que o comum, além de desenvolverem ou apresentarem reações alérgicas”.

E a psicóloga, especialista em psicologia da Felicidade, Mariana Finco complementa que para sair desse ciclo vicioso, o ideal é buscar ajuda em uma equipe multidisciplinar. “A psicoterapia é indicada para qualquer pessoa e em qualquer fase da vida, pois este acompanhamento seguro e sem julgamentos proporciona realmente ferramentas e perspectivas que lhe geram a capacidade de se autoconhecer. E o autoconhecimento é o começo de tudo. Mas, muitas vezes, alinhar a terapia a um acompanhamento psiquiátrico ou neurológico se faz necessário”.

E Mariana finaliza que além da terapia, as mulheres têm acesso à recursos importantíssimos para que ela se fortaleça emocionalmente, como estar em grupos de apoio ou frequentar eventos de mulheres que também estão em busca de evolução emocional. “Eu sei que muita coisa que encontramos na internet não tem comprovação ou validade, porém, podemos encontrar também muita informação verificada e útil. Eu sempre alerto minhas pacientes sobre a importância de elas estarem em conexão com elas mesmas e com pessoas com as quais elas se identificam. Vemos muitos eventos, capacitações válidas por aí. Eu e uma grande parceria estamos preparando um encontro de Mulheres, inclusive, um evento onde vamos abordar as dificuldades mapeadas atualmente por mulheres que precisam se encontrar pessoal e profissionalmente”.

