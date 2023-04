Engavetamento na PR-445 deixa trânsito congestionado em Cambé

Na manhã desta terça-feira, dia 18 de abril, um engavetamento foi registrado na PR 445 Km 79, no município de Cambé. O acidente envolveu oito veículos, sendo que um dos condutores evadiu-se do local.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária de Londrina, que atendeu a ocorrência, todos os veículos seguiam no sentido BR-369 a Tamarana quando o acidente aconteceu, por volta das 08h20. A estava molhada, com velocidade máxima permitida de 70km/h.

O condutor do VW/POLO, D C M S, 30 anos, não teve ferimentos e foi liberado no local. Já o condutor da Honda/CG 160, O J V G, 43 anos, evadiu-se do local e ainda não foi localizado pelas autoridades, outra motocicleta que não identificada também não ficou no local do acidente.

Os outros veículos envolvidos foram um Nissan/Versa, conduzido por J A F C, 58 anos, que também não teve ferimentos e foi liberado no local; um Toyota/Etios, conduzido por H C S M, 34 anos, que foi encaminhada ao hospital do Coraçãozinho de Londrina por estar grávida; uma Toyota/HiluxSW4, conduzida por L D C, 26 anos, que não teve ferimentos; uma Fiat/Toro, conduzida por J B S, 43 anos, que também não teve ferimentos; e uma Chev/S10, conduzida por T A A G, 26 anos, que estava com mais dois ocupantes e também não teve ferimentos.

O acidente tipo engavetamento pode ter sido provocado pela chuva que caía no momento da ocorrência. As autoridades alertam para a importância de se manter a atenção redobrada em condições climáticas adversas.

O trânsito no local ficou congestionado por cerca de duas horas, mas já foi normalizado. As autoridades seguem investigando as causas do acidente e buscando o condutor da Honda/CG 160 que evadiu-se do local.