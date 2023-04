Atleta de Cambé ganha 3 medalhas de ouro no Campeonato Paranaense de Karate-do Tradicional

Luís Antônio Araújo de Souza, atleta de karate da cidade de Cambé, se destacou no Campeonato Paranaense de Karate-do Tradicional, realizado no último domingo, 16 de abril, na cidade de Cascavel. Luís competiu na categoria Faixa Roxa, e trouxe para casa três medalhas de ouro nas modalidades Kata em equipe, Kumite e Kata individual.

Luís treina na academia AVKT, localizada na cidade de Rolândia, onde se prepara constantemente para competições de karate. Com seu desempenho no Campeonato Paranaense, ele garantiu uma vaga para o campeonato brasileiro de karate, que será realizado na Bahia.

O atleta de Cambé demonstrou sua habilidade e disciplina no tatame, e seus esforços foram recompensados com as medalhas de ouro conquistadas. A cidade de Cambé parabeniza Luís Antônio Araújo de Souza pela excelente participação no Campeonato Paranaense, e deseja sucesso em suas próximas competições.