Entrevista com a autora da denuncia contra o vereador Carlinhos da Ambulância por assédio sexual

A Polícia Civil de Cambé apura uma denúncia de assédio sexual feita por uma funcionária terceirizada da Câmara Municipal contra o vereador Carlinhos da Ambulância, do PTB.

Em entrevista ao Portal Cambé, a funcionária, que trabalha no setor de limpeza do prédio do Legislativo, contou que está no cargo há um ano e três meses, e que as supostas investidas do vereador ocorrem desde a primeira semana de trabalho dela. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que, no início, o assédio era verbal, mas que não demorou para ele começar a tocá-la de forma constrangedora e inadequada. O parlamentar teria apalpado as partes íntimas da mulher e, na última semana, no momento em que ela estava abaixada limpando a cozinha, segurado a cabeça da funcionária para simular a prática de sexo oral. Foi depois desse último episódio que ela resolveu procurar a polícia para denunciar o caso.

O suposto caso de assédio sexual corre sob segredo judicial na Polícia Civil.

O Parlamentar nega as acusações.