Equipe de handebol masculino Sub 18 de Cambé mostra habilidade e dedicação com vitórias na estreia do Campeonato Paranaense

Equipe de handebol masculino Sub 18 de Cambé começa Campeonato Paranaense com vitórias impressionantes

No último final de semana, a equipe de handebol masculino Sub 18 de Cambé estreou na 1ª Etapa do Campeonato Paranaense com uma performance incrível. A equipe conseguiu duas vitórias impressionantes, uma contra o Campo Mourão e outra contra o Foz do Iguaçu.

O goleiro André Alves foi um dos destaques da equipe nas duas partidas, mostrando uma habilidade excepcional em proteger o gol e contribuindo significativamente para as vitórias da equipe.

Os resultados demonstram a habilidade e a dedicação da equipe de handebol masculino Sub 18 de Cambé, que é um orgulho para a cidade. As vitórias na estreia do Campeonato Paranaense são um sinal do potencial da equipe, que tem se preparado intensamente para competir em alto nível.

Parabéns meninos! O desempenho impressionante na primeira etapa do Campeonato Paranaense mostra que vocês são uma equipe forte e capaz de superar os adversários com habilidade e determinação. Continuem assim, e boa sorte para as próximas partidas! A cidade de Cambé está torcendo por vocês.